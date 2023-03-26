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【國際航運】東方西班牙號首次泊港　廖振新：鞏固香港國際航運中心地位

社會 16:19 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「東方西班牙號」首次靠泊香港。（運輸及物流局提供）

目前世上載運量最大的貨櫃船之一、承載力達24,188個標準箱的「東方西班牙號」首次靠泊香港。運輸及物流局副局長廖振新與航運交通界易志明議員昨日（25日）早上親身見證這艘海上巨人來港。

這艘新船本月開始營運，由上海出發，沿途靠掛香港，最遠航行至德國漢堡、荷蘭鹿特丹、西班牙瓦倫西亞等歐洲港口。「東方西班牙號」船身總長399.9米，型寬61.3米，在江蘇南通的造船廠製造，船上應用的最新環保和智能技術，有效優化船舶運營、提升燃油效率、加强船體結構健康監測並長遠地保障航行安全，是國家船舶製造能力達至世界尖端的實證。

廖振新指，運輸及物流局很高興得知「東方西班牙號」這艘配備最先進環保和智能技術的最大貨櫃船之一可以於其首航靠泊香港。該船之靠泊鞏固了香港作為綠色、智慧國際航運中心的地位。廖振新表示，運輸及物流局對此表示衷心的歡迎，這也同時彰顯香港能以己之長服務國家所需，背靠祖國、聯通世界，達至互惠共贏。

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責任編輯：吳穎嵛

 

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