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【將軍澳遊行】發展局回應︰尊重市民表達意見的權利　會研究盡量採用削坡方式以減少填海面積

政治 16:19 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

都會駅業主委員會今日發起區內遊行及集會，反對在將軍澳132區填海和興建厭惡性設施。(梁偉榮攝)

都會駅業主委員會今日發起區內遊行及集會，反對在將軍澳132區填海和興建厭惡性設施。發展局回應指，尊重市民表達意見的權利，政府團隊近日亦主動透過不同渠道，聽取和收集當區居民意見，強調會研究盡量採用削坡方式以減少填海面積，並考慮將部分設施遷入岩洞的可行性，亦會確保六個設施的設計不會為社區帶來滋擾

發展局發言人指，尊重市民表達意見的權利。政府團隊近日亦主動透過不同渠道，聽取和收集當區居民意見。除出席二、三月的西貢區議會會議外，政府團隊另舉行了十多場與居民會面的活動，並應邀出席地區領袖主辦包括上星期日和昨日的居民大會，直接面對面向居民解釋六個設施的功能和必要性，以及相關紓解措施以減低影響，包括六個設施將遠離最近屋苑至少一公里。

發展局強調，會研究盡量採用削坡方式以減少填海面積，並考慮將部分設施遷入岩洞的可行性，亦會確保六個設施的設計、外觀和營運都不會具厭惡性或為社區帶來滋擾。

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責任編輯：區綽彥

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