【大學發展】郭位最後一次以校長身份出席校董會會議　獲校董會肯定其貢獻

▲ 郭位最後一次以校長身份出席校董會會議。（香港城市大學提供）

香港城市大學（城大）校董會於3月23日舉行會議，校長郭位教授最後一次以校長身份出席會議，向校董會主席及各校董會成員匯報並總結城大在過去十多年來取得長足發展，獲校董會主席及與會成員多次鼓掌肯定其貢獻。



郭位將於今年5月完成第三屆任期，卸任城大校長一職，是目前八大中最資深的校長。各校董會成員在校董會會議中讚揚郭位的傑出領導、追求卓越的毅力，特別是成功帶領城大建立賽馬會獸醫醫學與生命科學學院，創立亞洲區內首個獲國際認可的六年制獸醫課程。他們又提到郭位對人友善，與師生、校友等均打成一片，又讚揚其歷年來為成功為大學募款，造福大學社群、推動大學發展。郭位衷心感謝歷任校董會主席和校董會成員，特別是現任校董會主席黃嘉純先生，一直以來的信任和支持，共同帶領城大成為過去十年全球發展最迅速的大學之一。



郭位衷心感謝歷任校董會主席和校董會成員，特別是現任校董會主席黃嘉純先生，一直以來的信任和支持，共同帶領城大成為過去十年全球發展最迅速的大學之一。他亦感謝管理層團隊以及城大社群同心同德，特別是城大教研人員多年來的努力不懈，向世界展現大學的教研實力，令大學取得今日的成就，並祝願城大在新校長梅彥昌教授的領導下再創高峰。



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責任編輯：吳穎嵛