李家超「宴請」新客　興奮玩轉禮賓府大草地

▲ Twix向大家翻肚討摸。（李家超fb圖片）

土耳其上個發生7.8級大地震，港府救援隊遠赴當地協助救援，其中消防處派出兩隻搜救犬Umi，和Twix尋找失蹤者。兩名「小英雄」目前已完成回港所需的檢疫，可以繼續執行職務，特首李家超即「宴請」Twix、Umi 和 Umi 的姊姊 Uma 到禮賓府作客，用它們最喜歡的零食作招待，以答謝和表揚他們一直以來在救災任務中的付出和出色表現。

李家超今日在社交媒體說，Twix、Umi和Uma都非常活潑好動，當他們到達禮賓府草地時，顯得非常興奮。從李家超分享的視頻中可以看到，Twix突然向大家翻肚討摸，可愛的樣子哄得大家十分開心，李家超說「讓我整個心都好甜啊。」

他又說，目前，本港紀律部隊等政府部門共有超過340隻工作犬，協助部門人員執行各項與維護法紀和保障大眾安全有關的職務，包括巡邏、調查、緝毒、搜索等工作。他又借此機會，向一直默默守護我們安全和城市治安的領犬員們和狗狗，表達最衷心的感謝「狗狗除了是人類的好朋友，也是我們合作無間的工作拍檔。」

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