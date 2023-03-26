【廉政狙擊】黎燕珊「瓦礫尋親」演活母愛之情　單親媽媽曾歷家暴禁前夫見子女

▲ 昨晚《廉政狙擊》大結局，黎燕珊演出成兩大洋蔥位。

TVB劇集《廉政狙擊》昨晚（3月25日）一連兩集播出大結局，結果做盡壞事的卓家一家一死三坐監、罪有應得；而為懲罰卓家誤走歪路的屠敏（胡定欣飾）亦被判入獄，觀眾大快人心之餘不無遺憾。

除了定欣，結局另外兩位好戲MVP非黎燕珊（角色為群姐）及黃智賢莫屬。在內地被評為劇中第四位好戲之人的黎燕珊，無論是「瓦礫尋親」一幕、或是探監戲均是「洋蔥擔當」，並演活了天下母親痛錫仔女的心情。

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「瓦礫尋親」一幕，群姐看到率先被救出的竟是卓廷光時，即呼天搶地並衝出重圍直奔瓦礫堆親自尋找仔女，無論是情緒演繹或是肢體語言，均演繹出母親對於仔女生死未卜的焦急徬徨心情。

之後的「探監日曆獨白戲」更是精彩，雖然對白只是屠敏的成長逸事，但燕珊竟能由「開心幸福」讀至涕淚縱橫，甚有功架，加上定欣配合得天然無縫的感動樣，令該幕文戲更見突出。

【為母則強】黎燕珊為空姐長女溫馨慶生 單親媽媽子女成才苦盡甘來

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傳遭家暴

現實中58歲黎燕珊是一名單親媽媽，多年來獨力照顧大女Wynce和細仔Dicky。黎燕珊與前夫劉永因在1987年於亞視合作電視劇《成吉思汗》而結緣，二人於1992年結婚。

後來有傳黎燕珊受劉永家暴，2000年，黎燕珊提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸子女。最終二人在2004年離婚，黎燕珊成單親媽媽肩負養大一對子女的重任。

黎燕珊曾接受TOPick專訪時直言，單親媽媽之路不易行：「今日的我，是由過往歲月一步步走過來，跟子女一起成長、共患難、忍耐及期盼，這條路真的不易行。」

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【衝上雲霄】黎燕珊空姐女兒拒入行 感激仔女為自己帶來正能量【多圖】

女兒拒入行

女兒Wynce遺傳黎燕珊美人基因，現任職空姐，黎燕珊曾推薦女兒選美，但Wynce無意入行。

2020年因疫情嚴重影響航空行業，TVB舉辦《衝上雲霄》為題舉行選秀節目，招攬航空業界有才之人為招募新面孔。

有網民推薦黎燕珊的大女劉詠詩（Wynce）參選，黎燕珊亦回應傅媒表示女兒也應該不會參加該節目。

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