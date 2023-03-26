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【躁狂大媽】孕婦搭地鐵遭伸腳狂踢　大媽拋出一句狠話令人心寒

育兒經 17:09 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地一名孕婦日前乘搭地鐵時，遭大媽伸長腳絆倒後再被狂踢，令她感到心寒。

搭地鐵人多擠迫，乘客之間不時有碰撞。一名內地孕婦在「小紅書」發文大呻，她日前乘搭地鐵時，先被一名大媽伸長腳絆倒，她沒有理睬便坐下，之後大媽竟出腳不斷踢她，更拋下一句狠話令她嚇呆。

該名內地孕婦在小紅書以「孕婦在地鐵被踢」為題發文，憶述事發當日坐地鐵時，被該名大媽「腳伸的老長把絆了一下」，她沒有理會便坐下，並與丈夫通電話，怎料該名大媽死纏爛打，

這個阿姨不依不饒的在邊上罵我，說我踩了她也不道歉，這時候我正在和老公打電話也沒搭理她。

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大媽不獲理會後變本加厲，開始用腳瘋狂踢她，「說她要踢回來才舒服」，孕婦聞言感到相當驚訝，讓她感慨「真是壞人變老了」。帖文引起大批網民留言熱議，有網民建議她下次遇到同樣事情，「直接抱著肚子大喊大叫，說肚子疼，動胎氣了，哭鬧，有些好心人看不下去了會幫忙的。」孕婦稱今次沒有經驗，「她這突然罵人，又踢的，懵了」，下次會留意。

不少網民紛紛聲援，「妳告訴她妳是孕婦啊！再吵妳就報警說她要打孕婦！」、「我也是孕婦，在外面見到老人也是躲着走。」有人提醒孕婦謹記先保護自己，「不要吵，孕婦很弱勢的，保護好自己，直接報警」。

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責任編輯︰王明芳

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