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【香港運動員】許龍一勇奪「國際都會高爾夫球錦標賽」冠軍　成首位香港球手獲「英國公開賽」參賽資格

社會 18:12 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（新華社圖片）

「國際都會高爾夫球錦標賽」今日（26日）於粉嶺高球場煞科，今年展開職業生涯的22歲香港球手許龍一以總桿數198桿（-12）完成賽事，榮登賽事首屆冠軍，並拿下職業生涯首個亞巡賽冠軍。他亦是 1959 年後，首位土生土長的香港球手獲得參加四大滿貫之一「英國公開賽」參賽資格。

今日天氣亦持續不穩，影響球手發揮，許龍一在第3及6洞失手打出「柏忌」，但在第9洞幸運抓下「小鳥」，穩住領先優勢。他末段發揮穩定，充滿信心，在18號洞按照原定計畫抽出1號木杆發球，最後順利把小球送上果嶺，並落在18號洞杯，以2桿優勢力壓米高亨特利（Michael Hendry）封王，獲得全場球迷的歡呼。

許龍一賽後表示，贏得冠軍是「目前人生最美好的一刻」，特別感謝香港球迷入場支持，同時感謝父母、親友、教練及隊友的陪伴。兩年前與「英國公開賽」擦身而過，他相信所有事情發生都有它的原因，並期待未來會得到更多啟發。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦發文表示，許龍一以過人的技術證明香港運動員的實力，成為高爾夫球界多年來培育年輕運動員的堅實成果，為此感到無尚光榮，並引以為傲。

本報記者：梁凱婷

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責任編輯：梁凱婷
　

 

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