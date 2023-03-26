【命中注定】60年前被父母棒打鴛鴦　79歲新郎與78歲新娘重逢終成眷屬

▲ 79歲Len和78歲Jeanette相識於60年代，但被父母棒打鴛鴦，52年後兩人終再續前緣。（Twitter圖片）

很多人都說「姻緣天注定」！一對高齡79歲和78歲的夫婦日前在英格蘭東部Hertfordshire舉行婚禮，觀禮來賓是一對新人的兒孫、曾孫，大家同為二人這段橫跨60年的愛情終於開花結果而感到高興。二人原來相識於60年代，但被父母棒打鴛鴦，被拆散多年後，各自經歷了離婚與老伴病逝，在52年後兩人終再續前緣。

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綜合外媒報道，1963年18歲的Jeanette和19歲的Len於醫院實習時認識，二人迅速墮入愛河。拍拖數月之後，Len已準備了戒指向Jeanette求婚，Jeanette亦點頭願意，二人更計劃婚後定居澳洲，買地共築愛巢，過著羨煞旁人的婚姻生活。

但可惜Jeanette父母反對婚事，根據當時英國法例規定，合法結婚年齡為21歲，所以Jeanette與Len被迫分手，Len獨自一人前往澳洲，二人亦從此失去聯絡。

只望她過得好

在天各一方的日子裡，Len在澳洲落地生根，結婚並生了3名子女；直至2015年，Len與太太離婚，他決定返回英國，並開始尋找Jeanette。Len在Newport的圖書館中找到選民登記手冊，再查出Jeanette的住址，Len回憶當時的複雜心情:

其實我當時很害怕，因為不知道她會有何反應，也不知道我能否見到她，我只希望她過得好，沒有別的期待。

毫無心理準備下的Jeanette看到門外有一位白髮斑斑的中年陌生男人，當聽到Len開口告訴她自己是誰，真的被嚇了一跳。由於Jeanette當時已婚，並育有2名子女，她只能將感情再次埋在心底，並將Len拒之門外，跟丈夫說那只是路過的陌生人。

當我意識到站在我家花園柵欄旁的人是他時，我特別激動。我很高興他來找我，那時我經常想起他。

鍥而不捨追到底

雖然如此，但Len並沒放棄，還在聖誕節寄了一張聖誕卡給Jeanette，在卡上留下聯絡方式。直至兩年後，Jeanette的丈夫因癌症逝世。她主動聯繫了Len，二人重燃愛火，並於英格蘭同居，直到Len上年再向Jeanette求婚。二人終在今年2月11日，在雙方的子女、孫兒及曾孫見證下，共偕連理，完成了遲來60年的婚禮，Jeanette甜蜜表示：

我們的婚姻生活非常美好，我喜歡和Len一起做任何事情。

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責任編輯︰王明芳