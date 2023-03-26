  • 21°C
香港時間 : 2023326日 (週日) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紅色炸彈】職場「老屎忽」嫁女派帖放枱面當通知　追問缺席同事︰咩事唔去？

親子 18:28 2023/03/26

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名職場「老屎忽」嫁女，把喜帖放在同事們的枱面當通知。（《我要做Model》劇照）

子華神曾揚言︰「婚禮最重要唔係有幾多人，而係最重要嗰啲人都嚟齊！」但很多人仍認為請到愈多來賓愈好，因此會廣派「紅色炸彈」，希望多收人情。不過，派帖最基本都要有誠意，一名打工仔投稿指控公司一名「老屎忽」同事嫁女，竟在擺酒前2星期才把喜帖放在同事的辦公桌上，當得知對方不出席，更會追問原因，令人尷尬！

該名打工仔在facebook專頁「奴工處」以「職場老屎忽嫁女，夾硬將張帖擺我哋枱面」為題投稿，指公司一名「職場老屎忽」即將嫁女，打算邀請共5至6圍的同事出席，不同階層都有，但重點是該名「老屎忽」人緣不佳，沒有事前問清楚同事能否出席婚禮，竟在擺酒前兩星期才以特別方式派帖。

所謂派帖係佢將張帖放喺人枱面就算！

部分未能出席的同事，都要被迫給回禮，「老屎忽」卻詢問同事為什麼不出席，令樓主不禁質問︰「真係想知咩世界？」

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】解救小朋友便秘困擾　腸道益生菌乳果糖助排便

網民︰下次一定到

不少網民認為，樓主及同事如果不認識新郎新娘，根本不需要出席，「嫁女又關同事咩事？好等錢使咩？派帖派到咁肉酸，send CV分散投咩」、「男女主角本身都唔識，去來做乜，你個女嫁啫，關我咩事？」。

有人直言「老屎忽」人緣不佳，不怕得罪，「當場數三聲：有冇人認領？冇嘅即場拎去碎紙機碎咗佢」、「我會成張帖原封不動俾返佢」、「張帖掉落垃圾桶，再大聲講下次一定到」，好唔俾面！

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【婚姻關係】夫婦月入4萬婚後住外母家 90後男子：躺平真的好舒服
今日 10:00
【婚姻關係】夫婦月入4萬婚後住外母家 90後男子：躺平真的好舒服
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【分手抉擇】拜金女賣掉未來奶奶金鐲轉買名牌袋　未婚夫心灰意冷陷分手兩難
16:51 2023/03/14
【分手抉擇】拜金女賣掉未來奶奶金鐲轉買名牌袋　未婚夫心灰意冷陷分手兩難

你可能感興趣

【婚姻關係】夫婦月入4萬婚後住外母家 90後男子：躺平真的好舒服
今日 10:00
【婚姻關係】夫婦月入4萬婚後住外母家 90後男子：躺平真的好舒服
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【分手抉擇】拜金女賣掉未來奶奶金鐲轉買名牌袋　未婚夫心灰意冷陷分手兩難
16:51 2023/03/14
【分手抉擇】拜金女賣掉未來奶奶金鐲轉買名牌袋　未婚夫心灰意冷陷分手兩難
結婚 職場文化 網絡熱話 Facebook

最高瀏覽

【墮樓慘案】父母在家睇少一眼出事　2歲雙胞胎從7樓爬窗墮樓亡
今日 10:59
【墮樓慘案】父母在家睇少一眼出事　2歲雙胞胎從7樓爬窗墮樓亡
【雹如雨下】網上瘋傳疑似沙田城門河大規模落雹片段　天文台澄清並無接獲報告
15:26 2023/03/25
【雹如雨下】網上瘋傳疑似沙田城門河大規模落雹片段　天文台澄清並無接獲報告
【婚禮人情2023】雙春兼閏月2023最新人情公價出爐　大妗哥︰酒樓擺午宴升至$1,200
16:30 2023/03/24
【婚禮人情2023】雙春兼閏月2023最新人情公價出爐　大妗哥︰酒樓擺午宴升至$1,200