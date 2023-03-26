【紅色炸彈】職場「老屎忽」嫁女派帖放枱面當通知　追問缺席同事︰咩事唔去？

▲ 一名職場「老屎忽」嫁女，把喜帖放在同事們的枱面當通知。（《我要做Model》劇照）

子華神曾揚言︰「婚禮最重要唔係有幾多人，而係最重要嗰啲人都嚟齊！」但很多人仍認為請到愈多來賓愈好，因此會廣派「紅色炸彈」，希望多收人情。不過，派帖最基本都要有誠意，一名打工仔投稿指控公司一名「老屎忽」同事嫁女，竟在擺酒前2星期才把喜帖放在同事的辦公桌上，當得知對方不出席，更會追問原因，令人尷尬！

該名打工仔在facebook專頁「奴工處」以「職場老屎忽嫁女，夾硬將張帖擺我哋枱面」為題投稿，指公司一名「職場老屎忽」即將嫁女，打算邀請共5至6圍的同事出席，不同階層都有，但重點是該名「老屎忽」人緣不佳，沒有事前問清楚同事能否出席婚禮，竟在擺酒前兩星期才以特別方式派帖。

所謂派帖係佢將張帖放喺人枱面就算！

部分未能出席的同事，都要被迫給回禮，「老屎忽」卻詢問同事為什麼不出席，令樓主不禁質問︰「真係想知咩世界？」

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網民︰下次一定到

不少網民認為，樓主及同事如果不認識新郎新娘，根本不需要出席，「嫁女又關同事咩事？好等錢使咩？派帖派到咁肉酸，send CV分散投咩」、「男女主角本身都唔識，去來做乜，你個女嫁啫，關我咩事？」。

有人直言「老屎忽」人緣不佳，不怕得罪，「當場數三聲：有冇人認領？冇嘅即場拎去碎紙機碎咗佢」、「我會成張帖原封不動俾返佢」、「張帖掉落垃圾桶，再大聲講下次一定到」，好唔俾面！

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責任編輯︰王明芳