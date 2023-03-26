  • 21°C
香港時間 : 2023326日 (週日) 20:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚女KOL】音樂才女海兒倫敦皇家音樂學院畢業　曲線身段被封「真人版娜美」【多圖】

娛樂 18:59 2023/03/26

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

大馬女神林明禎成香港電影及廣告寵兒，近日更當馮允謙（Jay）演唱會的嘉賓。其實當年香港人最初注意林明禎，因為她有可愛樣貌兼驕人上圍，同時卻有腹肌，由此被封「真人版娜美」。

其實香港也有「真人版娜美」，而且連台灣網民也有留意，台灣有網民也形容她為「真人版娜美」，她就是KOL海兒（Hedy）。

【大馬女神】林明禎狂扭22吋蛇腰　靠5招秘訣維持「娜美」身段【多圖】

    點擊圖片放大
    +12
    +11

音樂才女成績優異

海兒的IG追蹤人數約57萬，她樣子甜美加身材驕人，因此吸引不少粉絲。

而她曾表示最有自信的部位不是身材，而是「聲音，因為喜歡唱歌。」海兒來頭卻不少，從小學學音樂，已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試、八級聲樂考試，並獲得優異（Distinction）成績。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

倫敦皇家音樂學院畢業

早在14歲已於第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍。

此外，她從倫敦皇家音樂學院碩士畢業，專攻領域是「女高音」，並擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。

    點擊圖片放大
    +16
    +15

自稱「食物黑洞」

另外，她表示自己食量不少，甚至比男生吃得多，笑言自己是「食物黑洞」。不過海兒不但不胖，還有腹肌，相信與她勤做運動有關，從她在社交平台上載相片可見，她平時常去gym、游水，可說動靜皆宜。

在她早前的相片，偶爾上載一些泳照或略性感的照片，不過近年她上載的照片都已穿得十分密實，相信她也是想走文藝路線不想奪暴露，只是無奈得天獨厚，穿得密實也難掩曲線玲瓏的身段而已。

    點擊圖片放大
    +19
    +18

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
19:23 2023/03/24
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
15:56 2023/03/21
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】
14:02 2023/03/21
【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】
【性感KOL】香港靚女插畫家日本出寫真　KITKAT與日本人拍拖：示愛較大膽直接
23:31 2023/03/18
【性感KOL】香港靚女插畫家日本出寫真　KITKAT與日本人拍拖：示愛較大膽直接
【Summer Girls】水著索女內外兼備　高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下
19:10 2022/08/23
【Summer Girls】水著索女內外兼備　高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下
【Summer Girls】索媽Michelle身材Fit爆　跳舞老師Milky渴望演戲
13:09 2022/08/23
【Summer Girls】索媽Michelle身材Fit爆　跳舞老師Milky渴望演戲

你可能感興趣

【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
19:23 2023/03/24
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
15:56 2023/03/21
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】
14:02 2023/03/21
【新一代女神】沈月被讚靚過邱淑貞　回顧「最美星二代」育成之路【多圖】
娛樂人物職業 KOL 演員 網紅 家庭教育

最高瀏覽

【墮樓慘案】父母在家睇少一眼出事　2歲雙胞胎從7樓爬窗墮樓亡
今日 10:59
【墮樓慘案】父母在家睇少一眼出事　2歲雙胞胎從7樓爬窗墮樓亡
【雹如雨下】網上瘋傳疑似沙田城門河大規模落雹片段　天文台澄清並無接獲報告
15:26 2023/03/25
【雹如雨下】網上瘋傳疑似沙田城門河大規模落雹片段　天文台澄清並無接獲報告
【婚禮人情2023】雙春兼閏月2023最新人情公價出爐　大妗哥︰酒樓擺午宴升至$1,200
16:30 2023/03/24
【婚禮人情2023】雙春兼閏月2023最新人情公價出爐　大妗哥︰酒樓擺午宴升至$1,200