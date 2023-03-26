【靚女KOL】音樂才女海兒倫敦皇家音樂學院畢業　曲線身段被封「真人版娜美」【多圖】

大馬女神林明禎成香港電影及廣告寵兒，近日更當馮允謙（Jay）演唱會的嘉賓。其實當年香港人最初注意林明禎，因為她有可愛樣貌兼驕人上圍，同時卻有腹肌，由此被封「真人版娜美」。

其實香港也有「真人版娜美」，而且連台灣網民也有留意，台灣有網民也形容她為「真人版娜美」，她就是KOL海兒（Hedy）。

【大馬女神】林明禎狂扭22吋蛇腰 靠5招秘訣維持「娜美」身段【多圖】

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音樂才女成績優異

海兒的IG追蹤人數約57萬，她樣子甜美加身材驕人，因此吸引不少粉絲。

而她曾表示最有自信的部位不是身材，而是「聲音，因為喜歡唱歌。」海兒來頭卻不少，從小學學音樂，已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試、八級聲樂考試，並獲得優異（Distinction）成績。

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倫敦皇家音樂學院畢業

早在14歲已於第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍。

此外，她從倫敦皇家音樂學院碩士畢業，專攻領域是「女高音」，並擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。

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自稱「食物黑洞」

另外，她表示自己食量不少，甚至比男生吃得多，笑言自己是「食物黑洞」。不過海兒不但不胖，還有腹肌，相信與她勤做運動有關，從她在社交平台上載相片可見，她平時常去gym、游水，可說動靜皆宜。

在她早前的相片，偶爾上載一些泳照或略性感的照片，不過近年她上載的照片都已穿得十分密實，相信她也是想走文藝路線不想奪暴露，只是無奈得天獨厚，穿得密實也難掩曲線玲瓏的身段而已。

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