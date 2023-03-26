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【援交騙案】假交友APP誘課金　急色港男被騙逾千萬

社會 18:35 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

假交友APP誘課金，急色港男被騙逾千萬。(CyberDefender 守網者FB圖片)

警方在社交媒體上發文，提醒市民小心網上約會，如要先付保證金，就一定被人呃。最新就有港男墮入援交騙案，下載假交友APP後，被誘不斷課金成VIP，終被騙超過1,000萬，仍未一親芳澤，提醒市民千萬不要「中伏」。

警方表示，本月初有一名男子收到陌生WhatsApp訊息，邀請其安裝虛假約會應用程式，並開戶充值以約會心儀女子。其後，假App的「線上客戶服務員」以不同藉口要求男子課金（付費），以享受「VIP見面安排」。結果，該男子多次「中伏」存款至對方的賬戶，合共超過1,000萬轉賬。

警方提醒市民，凡是約會前要買禮物卡、遊戲點數卡、虛擬資產或轉帳作保證金或訂金的，均是詐騙。警方亦提醒使用「防騙視伏器」及「防騙視伏App」檢查社交平台帳戶名稱、帳戶ID、電話號碼、平台網址等，即時評估風險。

防騙視伏器，即上：https://cyberdefender.hk/scameter

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責任編輯：吳穎嵛

 

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