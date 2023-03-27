【育嬰絕招】安撫嬰兒哭鬧有妙計　新手爸抱B教數學效果好驚喜

▲ 日本一名新手爸爸出動教數學，成功讓BB入睡不再哭鬧！（twitter圖片）

新手爸媽最怕BB哭鬧，無論怎樣安撫都好難叫停BB，真是無覺好瞓！最近一名日本媽媽分享了一個妙計，想不到這一招比起用圖書、公仔哄B更有效，而且不用花費！

據日本傳媒grape報道，日本一名媽媽網民在Twitter分享了一個育兒絕招，並附上照片，可見爸爸抱起3個月大的BB時，非常專注於眼前的白板，一邊抱B一邊寫上密密麻麻的數字，原來爸爸正在向BB解釋「線性代數」，BB看著一大片「天文數字」，原本還在哭鬧也停了下來，讓媽媽嘖嘖稱奇︰

當向一個3個月大的嬰兒展現線性代數公式時，它比洋娃娃或圖畫書更能讓寶寶停止哭泣……

其實這招並非首次使用，早在今年2月，這名媽媽已分享過，將哭鬧的BB交到老公手上後，老公說了一句︰「我們先求線性代數的核與像，直到他眼瞓為止」。接著老公開始在白板上計數，當時老公寫到第三行算式，BB已悄悄入睡了，可見數學題的哄睡作用好強大！

不過，事隔一個月後，BB面對白板上的數學題似乎起了微妙變化，媽媽留意到，BB開始眼定定看著數字，沒有以往那麼快睡著，「好似開始知啲嘢」！

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責任編輯︰林綺玲