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【打擊毒品】警拘32歲男涉嫌製毒及販毒　撿獲市值96萬懷疑霹靂可卡因

社會 18:58 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

秀茂坪警區特別職務隊人員昨日進行反毒品行動。（資料圖片）

秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（25日）進行反毒品行動。警方在鯉魚門徑一單位外截查一名可疑男子，並在他身上搜出約97克的懷疑霹靂可卡因。警方其後於該男子的單位內亦檢獲共約670克懷疑霹靂可卡因及一批製毒及包裝工具。涉案男子32歲，姓袁，涉嫌製毒及販毒被捕，現正被扣留調查。經過初步調查，警方相信該男子利用自己的住宅作毒品製造及儲存，每個月賺取數萬元不等的利潤。行動中所檢獲的毒品總市值約96萬港元。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動，以堵截三合會的收入來源。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，年輕人切勿以身試法。

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記者：吳穎嵛

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鯉魚門 罪案 危險藥物

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