胡鴻鈞與200粉絲慶祝生日　Hubert事業為重未心機結婚

胡鴻鈞（Hubert）過去一年經常在海外工作，加上疫情下已3年沒與香港歌迷會面，對上一次已經是2021年香港演唱會。

因此，適逢明天3月27日是Hubert牛一，香港Fans決定聯同海外粉絲，為Hubert慶祝生日，Hubert亦籍此以歌及遊戲，答謝粉絲不離不棄，問到生日願望，Hubert笑道：「18歲大個仔，身體健康外，希望事業更上一層樓，準時月月俾家用屋企。」

五湖四海粉絲齊集

過去生日Hubert例必同歌迷慶祝，但疫情3年都冇辦法舉行。今年重回正軌復辦，有香港歌迷外、還有馬來西亞、內地粉絲，個個都花盡心思送禮，其中馬來西亞粉絲聯同美國、德國及日本多地fans錄製歌曲、又有自畫人像、香港歌迷會更以多張大合照做成走馬燈，花盡心思。

Hubert笑言，今日來自五湖四海的fans，正好讓他彌補過去3年沒見，期待他們可以一次過送回過去3年禮物，說：「fans好少會寫情信俾我，俾我嘅都係鼓勵說話，送嘅禮物好多都自製禮物，我會特別喜歡，因我喜歡佢哋寫嘅字、佢哋嘅故事。」

努力賺錢畀家用

而Hubert 收過最開心的粉絲禮物，是由他參加比賽開始已經收集相做成的相集。

明天正日Hubert 會同屋企人食飯慶祝，問到有否被家人催婚， Hubert開玩笑指自己剛滿18歲，現時應以事業為重，加上媽媽經常埋怨他不準時畀家用，所以他更要努力賺錢，希望可以趕上通脹加家用時又準時給媽媽家用。

席間，Hubert又與粉絲話「二揀一」遊戲，讓他們多了解他生活小細節及喜好，最後更逐一與近200粉絲合照。

最新影片推介：