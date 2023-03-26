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【內地團】旅管局與業界商討加強管理內地旅行團可行方案　減低居民生活不便

社會 19:39 2023/03/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

旅監局在土瓜灣巡查接待內地入境旅行團的食肆。（旅遊業監管局圖片）

旅遊業監管局於昨日（25日）及今日（26日）繼續派員到九龍城區，巡查區內較多內地入境旅行團活動的地點，並與接待內地入境旅行團的業界代表會面，商討加強管理內地入境旅行團活動的可行方案。

對於部分行程安排對居民造成生活上的不便，業界代表承諾會盡力減低行程對個別社區的影響，包括尋找其他合適的餐飲處所或行程路線分流旅客、與接待的餐飲處所商討改善預訂及協調旅遊巴接載旅客時間等。

按照去年9月全面實施的《旅遊業條例》，旅監局已設立入境旅行團註冊商店行政計劃，以規管入境旅行團在安排下光顧的商店，保障入境旅行團旅客的消費權益，以及加強持牌旅行代理商及註冊商店對入境旅行團購物活動的人流管理。業界代表亦明白在有關制度下，他們必須守法經營接待內地入境旅行團業務，不得進行威迫購物等違法違規行為。

目前，九龍城區內有5間接待內地入境旅行團的註冊商店。旅監局會密切留意相關商店的營運情況，包括是否有按照承諾切實執行有效的人流管理措施，如有違反承諾，會作出處分，亦會因應同一地區內最新的人流情況，考慮停止商店註冊申請。

旅監局會繼續與旅遊業界及相關服務提供者保持密切溝通，並因應相關情況作出適當的部署和行動，確保內地入境旅行團的活動能有序及妥善進行。

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責任編輯：梁凱婷

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