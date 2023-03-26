【自訂車牌】「KW」全日最高價108萬成交 瑞銀同名「UBS」又值幾多？
運輸署今日(26日)拍賣240個自訂車輛登記號碼，共得款項5,612,000元。今日最高成交價的自訂車牌為「KW」，以108萬元拍出；第二最高成交價自訂車牌為「UBS」，以52萬元拍出；「YD」、「NH」、「1 HW 1」均以6位數賣出，成交價分別為44.1萬、37萬及11.5萬元。
今日(26日)高價拍出自訂車牌(成交價)如下：
「KW」 -- $1,080,000
「UBS」-- $520,000
「YD」-- $441,000
「NH」-- $370,000
「1 HW 1」-- $115,000
「1M HAPPY」-- $95,000
「T0 YU」-- $90,000
「BABY G」-- $70,000
「N1CE CAR」-- $70,000
「22 RR」-- $60,000
「XXXY」-- $52,000
「N0 SLEEP」-- $50,000
「22 JJ」-- $50,000
「HHG」-- $50,000
「1ML」-- $47,000
「SL0W 0NE」-- $46,000
「L0VE YY」-- $44,000
「1 HW」-- $42,000
「9999N」-- $42,000
「LLLB」-- $42,000
「MR L0」-- $38,000
「66889」-- $36,000
「L1ZA」-- $34,000
「L7 L7 L7」-- $32,000
「PH PH」-- $32,000
「1 BK 1」-- $32,000
「AHR」-- $32,000
「P0PP0P」-- $30,000
「MAK888」-- $30,000
「CJJ」-- $30,000
「RPPP」-- $30,000
責任編輯 李志強