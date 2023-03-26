【自訂車牌】「KW」全日最高價108萬成交　瑞銀同名「UBS」又值幾多？

▲ 多個自訂車牌以高價拍出。

運輸署今日(26日)拍賣240個自訂車輛登記號碼，共得款項5,612,000元。今日最高成交價的自訂車牌為「KW」，以108萬元拍出；第二最高成交價自訂車牌為「UBS」，以52萬元拍出；「YD」、「NH」、「1 HW 1」均以6位數賣出，成交價分別為44.1萬、37萬及11.5萬元。

今日(26日)高價拍出自訂車牌(成交價)如下：

「KW」 -- $1,080,000

「UBS」-- $520,000

「YD」-- $441,000

「NH」-- $370,000

「1 HW 1」-- $115,000

「1M HAPPY」-- $95,000

「T0 YU」-- $90,000

「BABY G」-- $70,000

「N1CE CAR」-- $70,000

「22 RR」-- $60,000

「XXXY」-- $52,000

「N0 SLEEP」-- $50,000

「22 JJ」-- $50,000

「HHG」-- $50,000

「1ML」-- $47,000

「SL0W 0NE」-- $46,000

「L0VE YY」-- $44,000

「1 HW」-- $42,000

「9999N」-- $42,000

「LLLB」-- $42,000

「MR L0」-- $38,000

「66889」-- $36,000

「L1ZA」-- $34,000

「L7 L7 L7」-- $32,000

「PH PH」-- $32,000

「1 BK 1」-- $32,000

「AHR」-- $32,000

「P0PP0P」-- $30,000

「MAK888」-- $30,000

「CJJ」-- $30,000

「RPPP」-- $30,000

責任編輯 李志強