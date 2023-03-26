【校園非禮】天水圍中學13歲女生遭男同學非禮案　校方稱翻查天眼無發現女方家長所述情況

▲ 女生父母近日透過電視媒體控訴校方冷處理事件。（東張西望影片截圖）

日前有電視媒體指，去年8月天水圍一名13歲女生疑在校內被男同學非禮，女生父母受訪控訴學校事隔逾半年仍然冷處理，涉事中學今日（26日）透過家長通告交代事件，稱翻查相關閉路電視紀錄，並無發現兩名學生在校園發生女方家長所述情況。警方表示，去年8月8日接報同日已拘捕一名13歲涉案少年，案件仍在調查中，被捕男童已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

涉事的天水圍中學今日發出通告指，校方去年8月8日接獲女方家長通知，懷疑女兒於校內被同班男同學在校內非禮，根據女生家長提供的資料，校方立即翻查校內閉路電視，「並沒有發現兩名學生在校園發生與女生家長所描述相符的情況」，但為確保案件能水落石出，校方積極配合警方調查，警方亦到校搜證及取走閉路電視作進一步調查。

據近日電視媒體訪問女方家長潘生潘太，指其女兒於事發當日放學時，前往學校7樓找老師領取功課時，其間被男同學尾隨、從後擁抱，男生更意圖拉女生入洗手間，並曾經拉扯女生手部；女生設法推開男生後，再被男生尾隨，直至女生走到校門裝作見到母親並大叫，該名男生才離開。女生家長更引述女兒並非首次遭同一名男同學非禮，指男生曾在學校樓梯、廁所等地方「扮攬」、「扮錫」，甚至觸摸事主臀部。事後女生一直不敢回校，至今只能在家上網課，其間反被校方指女生未能回校會視作「嚴重缺課」，有機會留級。

至於涉案男生父親，今日亦向傳媒表示，早前得悉事件時曾親自到校了解及與校方翻看閉路電視，指兒子曾經因為「拍了些相片與同學們分享，他想和女童分享便捉了她手一下」，但強調「只此一次」。

警方回覆傳媒查詢表示，去年8月8日接獲一名女子報警求助，指其13歲女兒曾多次被一名同校學生在校內作出猥褻行為，警方接報後將案件列作「非禮」處理，同日拘捕一名13歲涉案男童，案件交由元朗警區刑事調查隊第9隊調查。警員曾於今年2月14日就案件與受害人家長在天水圍警署會面商討調查進度，並於本月初就案件向律政司徵詢法律意見。

TOPick已向涉事學校查詢，正等候回覆。教育局表示，接獲學校通報後，一直緊密跟進事件，知悉學校已啟動危機處理小組作出跟進，包括安排教育心理學家及社工，為相關學生提供情緒及學習支援，局方會與學校保持聯繫，提供適切意見及協助。由於警方正調查事件，局方不宜就個案作任何評論。

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責任編輯：馮琪雅