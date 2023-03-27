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【娛圈囍事】陳家樂豪過大禮下月迎娶連詩雅　Shiga忙籌備婚禮感謝身邊人

娛樂 10:05 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳家樂於去年六月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，兩人結婚大日子定於4月24日，將於下月正式結為夫婦。

準人夫人妻陳家樂和連詩雅剛剛完成過大禮儀式，雙雙分享箇中喜悅且答謝身邊人。

【娛圈囍事】連詩雅下月與陳家樂共諧連理　準人妻Shiga開婚前派對

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連詩雅心情緊張

連詩雅於IG分享過大禮的照片並表示：

還有不夠一個月。。
原來比想像還有多的準備功夫
所以真係好感恩有好多兄弟姊妹
愛惜我們既好友，客戶
心情係開始有點緊張既
先來個過大禮，辛苦一班兄弟姊妹們啦～
.
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#唔知點解媽咪反而有D緊張🤣
#之後有好多餐要請
#感恩❤️

【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】

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陳家樂勝在兄弟多

陳家樂於IG寫道：

準備咗幾日 今日終於過大禮
開頭以為好輕鬆
但原來都係緊張到訓唔到覺😅
好在兄弟多 今日著晒波衫唔踢波黎幫我做搬運工人😆😆

#佢地話今日落雨先黎如果唔係去晒球場

多謝咁多位客戶幫我安排今日既禮品🎁🙏💯

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母女如朋友

連詩雅於IG分享與媽媽的母女合照，二人關係如朋友，她曾於專訪中直言收過媽媽的「投訴」，故她會盡量分配時間：「就如重要的節目，很像聖誕節正日，我一定會帶媽媽出街吃飯，生日又會， 這些日子我十分重視。」 

她又表示在長大後反而會更像朋友般與媽媽談天，惟她自言是報喜不報憂的人，不想媽媽會擔心她。

事業家庭兩兼備

婚期將至，連詩雅盼望將來若有小朋友也能做到兩者平衡，可以擁有自己的事業同時又有家庭。她說：「現在有很多女藝人結了婚生了小朋友， 依然在其工作上拚搏甚至再去另一高峰，我自己都希望將來有小朋友的話，都可繼續做自己喜愛的唱歌和演戲事業。」 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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