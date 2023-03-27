【發達夢碎】大學生情侶中頭獎17億興奮致電領獎　被告知無錢攞原因超崩潰

▲ 大學生情侶中頭獎卻被告知無錢拎。

買彩券中頭獎，獲得鉅額獎金過上無憂生活，是不少人的夢想，有人亦相信以固定號碼買彩券會增加中獎的機率。英國一名女大生與男友連續5周以相同號碼購買彩券，沒想到真的中了頭獎，獎金足足有1.82億歐元（約17億港元），正當他們開心致電準備領獎，卻被告知因一原因無法領獎，發達夢碎。

據英媒報道，19歲女大生Rachel Kennedy與21歲男友Liam McCrohan不時買彩券，他們使用幸運數字「6、12、22、29、33」與「特別號6、11」來購買「歐洲百萬（Euromillions）」彩券。

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他們擔心自己忘記購買，於是向銀行申請定期定額的自動轉帳。直至有一日Rachel透過手機app查看彩券的開獎情況，發現自己中了頭獎，令她十分興奮，

我的天啊！我贏了！

Rachel和男友立即致電客服確認，沒想到卻獲得晴天霹靂的消息，原來中獎號碼雖然汲錯，但由於Rachel帳戶餘額不足，扣款失敗，因此根本沒有買了該期彩券。聽到消息後兩人瞬間崩潰，

我腦中已浮現出夢想中的房子和新車，聽到對方說我們沒有買到彩券，我幾乎失望到心碎了。

不過，Rachel和Liam沒有受此打擊而放棄，反而繼續買彩券，又認為那組令他們白開心的隨機數字不吉利，因此決定重新揀選一組號碼重新出發。

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責任編輯︰王明芳