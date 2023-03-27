【爆竊案】大嶼山有寺廟遭竊賊掠10.2萬元現金　82歲女主持揭香油錢被盜報案

▲ 大嶼山羌山紫竹林被竊賊盜去近10.2萬元香油錢。

大嶼山一間有百年歷史的寺廟遭賊人爆竊，昨晚（26日）大嶼山羌山紫竹林主持報案，指寺廟懷疑遭賊人爆竊，損失港幣10萬零1千5百元，警方到場調查後懷疑賊人從寺廟的平台進入及撬毀窗門入內爆竊，內有搜略痕跡。

報案人為蘇定滿大師，法號釋樂道，兩歲時便居住上址並10歲出家，至18歲時在大嶼山寶蓮寺受戒，至今已是82歲高齡，她獨自一人在紫竹林修禪。她昨晚外出返回寺廟時，發現收藏在餅罐及佛袋內的善信香油錢被偷，她表示善款本打算用來支付滅蟲及電力維修費用，現時全數被盜去深感無奈，希望警方盡快破案。

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警方經初步調查，案件列爆竊，交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

翻查記錄，上止於民國三年1914年興建，位於羌山靈隱寺附近。

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責任編輯：陳麗娜