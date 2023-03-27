【緋聞男女】與失婚周國賢秘密撻著？　麥可怡：戀愛將世界化成很細

▲ 麥可怡認戀周國賢？

又有一單娛圈戀情曝光？曾參演《教束》、《二月廿九》的麥可怡（Krince）於昨日（3月26日）在其Instagram帳號上載周國賢在台上表演的照片，更寫下充滿愛意的字句，疑似放閃暗示拍拖。

【宣布離婚】台上承認與韓籍太太結束18年半婚姻 周國賢激動落淚：過去身在福中不知福

極速刪Post

有網民發現Krince在IG上載周國賢的相片，帖文中引用周國賢歌曲《黑眼圈》的歌詞：「the journey begins ‧ 1 day to go 戀愛將世界化成很細」，被指疑似是公開二人的戀愛關係，有網民懷疑她是錯手把帖文上載至公開的個人帳號。

Krince在發帖文過後，極速把它刪去，更令人懷疑二人的戀情屬實。

另外，周國賢近日在英國曼城準備開騷，而Krince在IG限時動態內也上載外地的相片，或者二人是同遊英國？

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周國賢曾有一段婚姻

周國賢在出道前已於韓籍太太結婚，過往曾與女助手及麥可怡傳緋聞。

在去年9月初，當時42歲的周國賢於紅館舉行《THE END演唱會》尾場演出，在台上唱到19歲時寫給當時女友、後來太太的歌曲《天使》時激動落淚，直認與太太「status已經唔同咗」。

完騷後周國賢在後台接受訪時承認，與韓籍太太在一年半年結束了18年半的婚姻，離婚後與三名女兒保持見面，並表示對她們的愛永遠不變。

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Krince因《教束》為人熟悉

現年25歲的Krince，於2016年香港中學文憑考試取得最佳五科28分的成績，升讀香港大學文學院學士課程，主修香港研究。

Krince曾參演廣告、MV、綜藝節目，Krince自2018年起經朋友介紹下，開始擔任網台「地盤佬江湖」的主持，並在2019年開始參演劇集演出，如：《教束》、《娛樂風雲》、《二月廿九》、《地產仔》等。

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