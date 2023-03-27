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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【珍惜生命】青馬大橋約40歲男棄車跳橋　馬灣被尋回生死未卜

社會 10:24 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

青馬大橋。（曾秋文攝）

青馬大橋有人跳橋輕生。今日（27日）上午9時09分，駕駛人士報案稱青馬大橋往機場方向，見到一名40多歲男子將輕貨車停泊在慢線，然後步出橋邊，擔心有人尋短見。

救援人員及消防車出動，水警亦有派船戒備，到場後事主已經墮橋，其後在馬灣一帶被尋回，惟未知身體狀況如何。現場沒有檢獲遺書。

運輸署宣布因道路事故，青嶼幹線（青馬大橋）往機場方向慢線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳麗娜

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