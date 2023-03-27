【珍惜生命】青馬大橋約40歲男棄車跳橋　馬灣被尋回生死未卜

▲ 青馬大橋。（曾秋文攝）

青馬大橋有人跳橋輕生。今日（27日）上午9時09分，駕駛人士報案稱青馬大橋往機場方向，見到一名40多歲男子將輕貨車停泊在慢線，然後步出橋邊，擔心有人尋短見。

救援人員及消防車出動，水警亦有派船戒備，到場後事主已經墮橋，其後在馬灣一帶被尋回，惟未知身體狀況如何。現場沒有檢獲遺書。

運輸署宣布因道路事故，青嶼幹線（青馬大橋）往機場方向慢線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：陳麗娜