【魚目混珠】Red Bull紅牛驚現山寨版　男子買到｢Tired Bull累牛｣：愈喝愈累

▲ Red Bull紅牛驚現山寨版，男子買到｢Tired Bull累牛｣：愈喝愈累！

購物時一定要認清貨品的真假！内地屢禁不止頻繁出現各種山寨產品，讓人防不勝防，如康師傅與康帥傅、雪碧和雷碧、紅牛與紅午等等。而近日黑龍江一名男子再買到山寨版「Red Bull」（紅牛），飲用時他發現味道不對，再看包裝上竟印著「Tired Bull」（累牛）。

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綜合内地媒體報道，黑龍江伊春一名男子因感到疲累，於是購買了一罐「Red Bull」想要緩解一下，未料喝了一口後卻發覺味道變了，再仔細看包裝上的商標與公司名稱均與正版「Red Bull」不一致。

從男子上載的影片中可見，飲品包裝上印著「Tired Bull」，原本兩隻紅牛相對的標志亦變成「兩牛相鬥」，而出品方寫著「紅牛維他命飲品（天津）」，另男子一度懷疑是否為紅牛，但他再將飲料轉了半圈一看，產品名竟寫的是「累牛」，令男子哭笑不得，更稱「喝完就累了」。

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影片曝光後網民紛紛調侃：「累了更要喝累牛」，「喝完心累是吧。」更有網民分享自己也曾買到紅牛山寨版的相同經歷，「我還買過拼音版hong niu。」，「我也被坑过。也是喝了味道不对才发现的。」

更多網民留言請看：

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責任編輯︰羅嘉欣