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【離婚KOL】張致恒負債纍纍遭連環追數　雯雯叫Steven債主別騷擾：我都幫你唔到！

娛樂 11:32 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

雯雯叫Steven的債主別再騷擾她。

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）自2019年奉子成婚後，現時育有3子，可是同時N次鬧婚變，不過轉頭又沒事，令網民都看得習以為常，由最初同情變嘲笑，被戲稱「離婚KOL」。

最近有Steven的債主多次找雯雯追還債務，令雯雯感到煩惱並叫債主別再騷擾她。

【自力更生】張致恒老婆雯雯開童裝網店養家　標榜韓國貨卻被揭淘寶同款

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雯雯叫債主別騷擾

雯雯於IG限時動態發文，呼籲債主別再循不同平台找她，以及別再騷擾她。她寫道：

我喺呢度講多最後一次
要追數嘅，搵返問你借錢嘅人
不斷用唔同電話去打俾我喺我唔同嘅平台留言訊息騷擾我
我都幫你唔到！

如果你騷擾到我嘅屋企
我係真係會同你死過
我乜嘢都唔驚！
我而家只係得命一條
我每1秒，只係希望有奶粉錢有屋住比我嘅屋企！
我只係希望用我嘅時間我嘅能力去照顧我嘅屋企！

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雯雯自力更新

雯雯曾清空IG所有張致恒的相片和相關帖文，似乎決心分開，做單親媽媽照顧三名兒子。

她又開設童裝網店及寵物用品網店，有意自力更新賺錢養家。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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