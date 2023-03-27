【昏迷險死】疑與妻子行房太激烈突抽搐昏迷　42歲人夫揭患一種病腦出血險死

▲ 人夫與妻子行房時突腦動脈瘤爆裂。（iStock圖片）

一些隱藏疾病或許沒有病徵，卻成為身體的不定時炸彈。印尼一名42歲人夫近日與妻子行房時，突然失去意識昏迷，其後更全身抽搐嘔吐，送院始揭時腦動脈瘤爆裂，引發嚴重腦損傷，所幸已脫離生命危險。

據《鏡報》報道，涉事男子在行房期間突然倒在妻子身上開始嘔吐，身體一側無力，妻子立即將他送院搶救，然而在前往醫院的3小時中，他多次全身抽搐險死。送到醫院後，醫生檢查發現他患有腦動脈瘤，他是因為腫瘤破裂才出現這種恐怖情況。

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腦動脈瘤是脆弱的腦內動脈被血液反覆撞擊後，漲起成一個囊狀物，雖然腦動脈瘤不會轉移，但卻像一個不定時炸彈，大多數病患都沒有症狀，但卻可在不動聲色下突然爆裂，繼而腦部出血，而膨脹過程會壓迫周邊神經，影響眼部或面部功能。

這種急性硬腦膜下出血死亡率約為50%，而另一半倖存者則會出現腦損傷或殘疾等，目前醫生判定男子出現嚴重腦損傷，雖然右側身體功能恢復，但左眼的神經受到永久性損傷。

妻子指出，丈夫在左臉眼瞼在約兩個月前開始輕微閉合，醫生估計當時已是一個徵兆。雖然醫護人員未透露男子腦動脈瘤破裂原因，但人們推測，男子是在進行劇烈運動時心率飆升所致。

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責任編輯：王明芳