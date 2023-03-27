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【潮物速報】法國山系Salomon晉身潮牌　首次推全球限量火紅型號明天上架　

休閒消費 12:29 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一向甚少推出限量款的Salomon，推出XT-6 10Y限量越野鞋，明天4時在中環HBX店有售。（$1,500/圖片品牌提供）

數年前，對潮人來說不會對這個源於法國1947年創立的山系品牌Salomon有著衝動，但自從這年頭它陸續加入聯乘大軍後，Comme des Garcons和MM6紛紛質Salomon合作後，今天的Salomon絕對是不少年青人都想擁有的一對球鞋，而自品牌成軍以來，明天首次推出限量版，大家又是排隊搶購的時候了。

近日Salomon爆紅，其中的一個原因是Rihanna在Super Bowl Half Time Show上穿了一對紅色的Salomon X MM6 Maison Margiela球鞋而火速售罄，或許就是這個原因，今次限量版亦以紅色示人。

今次這個限量版採用了品牌的XT-6型號，話說這型號的越野跑鞋於2013年的S/LAB系列中首次登場，對不少越野跑手來說該型號的越野跑鞋是同類型鞋中的代表作，而適逢今年來到10週年，於是以這鞋的原型為藍本，推出火紅色的XT-6 10Y和向越野魂致敬。

  • 沒有時間往店舖購買，可以明天晚上9時登上hbx.com。（$1,500/圖片品牌提供）
  • 限量版備有鞋袋和襪。（圖片品牌提供）
  • Salomon先後和Comme des Garcons等品牌聯乘，對不潮少來說已經不是山系品牌那麼簡單。（圖片品牌提供）
  • 每對鞋踭位置都附有獨一無二的編號，極具收藏價值。（圖片品牌提供）

XT-6 10Y的EVA中底以獨特材質製作，配以半透明的Agile Chassis System（ACS）底盤穩定結構，在陽光折射下更見耀眼。至於以Mud Contagrip技術製作的外底及雙密度中底，則為跑手帶來穩健踏實的落地感覺，當然亦少不了Salomon標誌性的Quicklace專利技術。

不過，說到底，今時今日筆者相信穿這雙鞋於山野奔走的人極少，因為Salomon已一躍成為潮鞋品牌，想擁有這對限量版的朋友，大家可要留意發售日期為明天4時在置地廣場的HBX，至於網購日期同樣在明天，但時間會在晚上9時在HBX的官方網站

記者：何偉雄

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