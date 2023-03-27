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【背妻課金】不滿老公打賞女主播8.6萬　人妻當街棒打兩人「打斷棍」

親子 11:11 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

人妻發現老公睇直播，打賞8.6萬元給女主播，嬲到棒打老公手撕女主播。

網絡直播，主播落嘴頭𠱁觀眾課金打賞！有四川人妻因發現老公打賞7.3萬人民幣(約8.6萬港元)給女主播，激到當街教訓2人，一段「棒打老公手撕女主播」的影片在網絡瘋傳，老公護著女主播，更被打到頭玻血流，人妻嬲爆說：「我上班賺錢，卻被你玩盡！」

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綜合內媒報道，四川省南江縣有一名人妻，當街棒打老公被拍下上傳網絡，影片令人嘩然！影片中可見，在一家小食店裡，一名身穿粉紅衣的女子，左手拿著一根長棍，右手揪著一名年輕女子的長髮說：「天天要他刷煙花，刷保時捷！」接著又對著旁邊的老公說：

前晚你刷了五百多，這個月微信支出給她1萬6千多，線上都有7萬3，線下呢？

雙職女子為了家庭，一天到黑都忙著上班，下班回家帶小孩，但老公卻背著她，不停上網刷刷刷，課金給女主播，女子怒氣沖沖說：

你沒給娃兒買過一塊錢的東西，沒給我買過一千塊錢的東西，我一天上班掙錢，卻被你玩盡，你們真是讓我鬱悶死……

女子愈說愈激動，揮動著手中的長桿抽打老公，後來從店內吵到店外，一根長棍被打斷後，女子又從地上撿起一節，追上去爆打2人，老公護着女主播，被打到頭破血流，有2名長者出面勸阻，結果也遭殃，被怒不可遏的女子打了幾拳。

内地媒體及後聯繫了小吃店附近多間商戶，有商戶證實此事，不過不清楚具體為何打架，勸架的大叔，應該是食店的人或者是熱心路人。轄區公山派出所工作人員表示，警方已接到上述警情，糾紛當事人已在23日下午前往，事情正在進一步調查處理。

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責任編輯：王明芳

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