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【學海無涯】廖碧兒呷年紀大有考試壓力　食朱古力減壓放棄身材：肥同瘦已經冇理

娛樂 11:19 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

廖碧兒話自己放棄身材。

藝人廖碧兒（Bernice）最近就讀法國著名工商管理學院INSEAD，好學不倦的她早前花費7位數，入讀全球頂級的工商管理學府，且經常四出交流及實地考察。

Bernice花7位數學費修讀工商管理課程，在17個月的課程期間先後到法國、新加坡及杜拜上課，且赴以色列、美國、巴西等地考察，吸收經驗，不斷增值自己。

【轉型求變】廖碧兒生意受挫計劃開咖啡店　Bernice花7位數交流考察學做生意

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谷胸開直播狂呻  自言放棄身材

不時在社交網分享動向的她，日前在Facebook開Live，見其超Deep V谷胸上陣，透露剛考完試終於可以抽空與粉絲聊天。

Bernice大呻要考三個試好緊張好辛苦，連飯都無食，就連朋友打電話給她也沒有應：「係冇晒朋友，香港朋友打俾我我唔覆、唔聽，因為太大壓力。」

她又指自己年紀大，緊張是因為溫書時記不入腦：「年紀又大，個腦記性又冇咁好，又驚見人。」

期間見她在鏡頭前食朱古力減壓，表示自己已經放棄身材：「其實我已經冇理啦，肥同瘦，因為我太努力去溫書啦。」

廖碧兒要食甜品減壓。

好學不倦

其實Bernice多年來不求原地踏步，喜歡紅酒的她於法國釀製自家品牌酒外，還特別修讀「葡萄酒及烈酒教育基金會」課程。即使經營自家品牌紅酒10多年，依然繼續進修紅酒知識。去年更重返校園完成工商管理學碩士課程，為其紅酒生意增加新的管理知識，認真好學不倦！

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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