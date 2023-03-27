【娛圈喜事】李美慧36歲生日懷第二胎　「御用宮女」升呢豪門少奶法國莊園養綿羊【多圖】

▲ 李美慧36歲生日貼巨肚家庭照，疑宣布懷第二胎。

TVB前藝人李美慧（Vivi）於2018年嫁給年長25歲的富商老公曾文豪，二人育有一女「小糖心」。雖然李美慧已離開幕前，但仍不時更新社交平台分享外遊的照片，可見其少奶生活無憂。

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昨日（3月26日）是李美慧36歲正日生日，她上載了一家三口慶生合照，留言寫道：「又大一歲了，多謝大家，簡單輕鬆的一晚❤️🎂最緊要親人在身邊陪伴，就是最大的禮物🎁」相片中見到向來身形fit爆的她，肚大如籮，加上與老公一起拖手輕撫巨肚，疑似懷有第二胎。

雖然她未有親自宣布，但就獲圈中好友楊埕、岑潔儀留言祝賀「嘩！又有左新寶寶嗎？😍😍😍😍生日快樂Vivi !!!」、「Happy birthday. Baby no 2 coming ?」她還有分享當晚的影片，見到桌上擺滿6個生日蛋糕，可見李美慧人緣甚佳。

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TVB御用宮女

李美慧參加2006年香港小姐競選而入行，落選後加入藝訓班，之後於劇集裡飾演閒角，直至於《宮心計2深宮計》中飾演宮女「秦槐」而為人認識。

至2018年，李美慧奉女成婚下嫁年長25歲的富商曾文豪，曾文豪父親是百億富豪曾紀華，李美慧為曾家誕下女兒小糖心後，過著少奶奶的生活，除照顧女兒外，一家三口不時外遊共享天倫。

▲ 法國豪宅「避炎」。（Instagram圖片）

獨立屋豪宅

2020年疫情高峰期，一家三口飛往法國的私家莊園度假「避炎」。當時令法國豪宅曝光，寬敞客廳有落地玻璃及壁爐，甚具氣派。

另外更有大花園，可供女兒耍樂。她還在屋前有一片大草原飼養綿羊，生活過得非常悠閒，令人羨慕。

而李美慧之前亦分享香港生活點滴，其在港的獨立屋有超大露台及客廳，盡現其富泰的生活。

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