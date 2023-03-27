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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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日本插畫家Wakaru首個香港個人展　會埸推出限量紀念商品

休閒消費 11:25 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

線上藝術平台Whateversmiles將踏入2周年，由日本炙手可熱的當代插畫家Wakaru揭開序幕，再由多位當代藝術家接力，為Whateversmiles帶來連串的藝術主題慶祝活動。

由即日至4月4日，率先邀請由日本當代插畫家Wakaru來港展出，以《WHY ARE THEY SMILING?》為主題的藝術展覽。Wakaru的作品以簡單線條和笑臉作為標誌性的風格，今次展覽將展出逾25幅讓人會心微笑的畫作。

同時，期間更會推出多款讓香港粉絲們期待的商品。

限量紀念T-恤。

啟發生命力

此外，由4月6日至23日，Whateversmiles將集合Luke Luk、Inmanyi、Amy、CY等來自世界各地的藝術家，舉行以《GREEN》為主題的聯合展覽，帶領各位走入綠色世界，感受由《GREEN》啟發的生命力，活力，及和平療癒和希望。

此外，首位Whateversmiles旗下本地藝術家譚美怡（Amy）亦獲邀參與備受矚目的大型藝術盛事Art Central。國際間的藝術家將傾巢而出，展出醉心動人之作。

展覽資料：
日期：即日至4月4日
時間：下午２時至晚上 7 時（星期一休息）
地點：上環西街54號地鋪

展覽 藝術類別 文娛藝術

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