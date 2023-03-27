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【記憶法】「跳掣心法」及「剁肉心法」 方健儀分享記憶力升呢秘笈

親子 11:45 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

方健儀分享兩個記憶心法。

近年我刻意多鍛練腦袋，不致提早退化被淘汰，因此做司儀時盡量記下稿件，挑戰不拿提示卡上台。坊間有許多提升記憶力方法，但我發現最佳方法是自己研發，因為要融入個人性格及興趣。由於學生、在職人士、長者都需要增強記憶，不如我分享兩個自家大法，希望幫到你。

第一，「跳掣心法」。我外表正經但內裏神經，喜歡偏離主流思考。關鍵，是不着邊際發揮想像力，把認識的人和事「擺上枱」。舉例，有次活動主題是「可持續發展下元智慧生活」，循正路硬背不是不能，但很易忘記。當我反覆跳掣地唸幾遍，「元智慧」發音似曾相識，咦！不就是跟我舊老闆名字「袁志偉」同音嗎？腦袋有如打通任督二脈，「跳掣心法」令我記憶力更勝學生時代。

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第二，「剁肉心法」。我的興趣是烹飪，下廚時竟悟出此法。從前上中文課，打開長篇大論的千字文會頭暈。就像我們面對一大條牛 肉，怎樣變成瀨尿牛丸？好像無從入手。這時候便要火雞姐上身，把文章有條不紊地剁開，欺騙腦袋這是易記的短文章。然後逐一分段，每段給予一個關鍵英文字概括。

舉例︰「活動目的是提高公眾對財務規劃的認識，提升銀行和金融服務從業員的競爭優勢，及強調道德銷售的重要性。」難記吧！我則剁開3段，分別用「Enhance」、「Edge」、「Ethics」3個「E」字頭的詞語總括。記着3個詞，便可連起3段，大幅提升易記度。

但無論甚麼心法，必先花心神做好前期工夫，沒有捷徑。像掌勺一樣，事前準備好所有食材，烹調過程必事半功倍。記着！即使骨骼精奇，也沒有光坐着不練習而得到一身好武功的秘笈。

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全文刊於《晴報》，原題為自家記憶力升呢秘笈

撰文 : 方健儀 傳媒工作者

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