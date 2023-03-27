【和解在後】蘇雅琳成COLLAR首位推出劇集成員　高顏值Ivy So親和力強【多圖】

▲ COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）主演劇集《和解在後》。

人氣女團COLLAR的「仙氣擔當」蘇雅琳（Ivy So），自《全民造星IV》以來，她以因甜美笑容、精緻樣貌、親和力而迷倒不少「蘇蝦」。

Ivy首部擔正的劇集《和解在後》，將於今晚（3月27日）在ViuTV播出，成為首位COLLAR成員有主演劇集出街！

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參演《和解在後》

Ivy在劇中所演的角色名叫方圓，是法律系畢業的調解員，與趙善恆有不少對手戲，更與柯煒林有感情線，令人期待！

ViuTV早前播出《和解在後：預約面談》，曝光一眾演員拍攝時的花絮，初次拍劇的Ivy也大放笑料，十分可愛。

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從《造星》出道

現年21歲的Ivy，在2021年6月參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，最後以總分20分成為《全民造星IV》第十名，並獲選為女團COLLAR的其中一位成員。

Ivy是眾人最遲選入隊的人選，Ivy在《我哋係COLLAR》訪問中反問製作組：「我應該係第一個收到電話？」

阿Wing表示Ivy是團隊花最多時間去討論的人：「首先有人會覺得佢唔靚，唱歌、跳舞嘅能力未夠。但係佢人氣好高，我不停在會議上帶出佢粉絲通訊群組有12,000人，其實人氣有就係有、有係要看待。佢笑容、上鏡係明星嘅靚，所以先有咁多人氣和支持者。」

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棄當護士獲弟弟力撐追夢

Ivy因行程緊密關係，所以在《全民造星IV》的中途，從香港中文大學護理系退學。

她的弟弟也曾亮相《我哋係COLLAR》，指在《造星》前，其實家人也沒有完全支持Ivy，所以她承受了很大的壓力。Ivy弟弟則相信姐姐：「佢對自己嘅目標、夢想，真係好有主見，所以都叫佢放膽去做，做自己比較緊要」。

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Ivy也十分相信弟弟，會跟他分享自己想向家人說的事：「佢企喺我嗰一邊，有個人support我嘅諗法，知道我喺屋企唔係得我一個咁樣堅持嘅時候，我就會覺得好warm。」

她續指，自己報名參加《全民造星IV》時，也只有弟弟支持她。Ivy弟弟又「得戚」地說：「你哋今日有得睇Ivy So，都係因為我」，Ivy聞言後即大笑。

經常笑臉迎人的Ivy曾講到落淚：「造星一開始我成日睇到啲留言，仲會將負評分享俾朋友睇覺得好搞笑，但發現去到決賽嘅時候自己好崩潰，但當時無同人講，覺得同人分享唔開心、脆弱嘅位置會令其他人好大壓力。」

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