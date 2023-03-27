【小學插班】直資名校聖保羅男女中學附屬小學　23/24年度小三至小五插班4月接受報名

▲ 聖保羅男女中學附屬小學4月起招收各級插班生。（經濟日報資料圖片）

移民潮持續下，多間直資小學陸續開始招收插班生，其中傳統名校聖保羅男女中學附屬小學即將招收2023至24年度小三至小五插班生，並於5月初截止報名，有意為子女報讀的家長要留意詳情。

根據聖保羅男女中學附屬小學網頁資料，該校現正接受2023至24學年小三至小五插班申請，申請日期為4月24日上午9時至5月5日下午4時，所有申請均須透過該校的網上申請系統遞交。每名申請人只可提交一份插班入學申請，如遞交多於一份申請報讀不同級別，將不獲受理。

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所需上載文件包括：

1. 申請人證件近照

2. 出生證明文件

3. 最近兩年成績表

4. 補充資料（如有需要）

註：截止報名後不接受任何補交資料或文件

獲校方甄選參加筆試者會在6月下旬收到通知，筆試科目包括中文、英文和數學，考試日期暫定2023年7月8日。通過筆試考核的入圍者，將會獲邀參與7月13至14日的面試，所有申請結果將於7月下旬透過電郵通知申請人家長。

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責任編輯：林愛娜