【回南天】小朋友返學鞋襪濕晒點算好 專家教5招慳錢快速乾鞋法

▲ 皮膚科醫生陳原毅指鞋濕易誘發香港腳。

小朋友一早返學遇上落雨的確很狼狽，稍一不注意全身濕透，在課室吹冷氣亦很易生病。繼前日天文台發出本年首個黃色暴雨警告後，多區水浸，而未來一星期預報亦有雨。

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小朋友對事物存在好奇心，下雨天出街會喜歡「踩水氹」衣服弄濕弄髒放進洗衣機、濕衣機便可以，但如果是鞋子，甚至是返校鞋濕透後就不易弄乾。

必學5招慳錢快速乾鞋法:

1.使用報紙：把報紙揉成一團，塞進鞋子裡，再用報紙包好鞋子並用橡筋固定。建議定時更換報紙，以加快鞋子乾燥速度。但是要注意，報紙的油墨可能會染污鞋子。

2. 放置竹炭包、乾燥劑或除濕劑：將這些物品放進鞋子裡，能夠快速地乾燥鞋子，同時防止細菌滋生和異味產生。

3. 用廚房紙：用廚房紙吸走水氣，然後用風扇吹乾。如鞋子需要更快乾，可以使用風筒，但需要注意保持距離和使用低溫和低風速的風。

4. 使用暖包：冬天使用完的暖包，可以留來放進濕透的襪子或鞋子裡，可以慢慢地把它們烘乾。

5. 反起鞋舌、拆掉鞋帶和鞋墊：如果鞋子不急需穿，可以反起鞋舌，拆掉鞋帶和鞋墊。先用房紙巾吸走水氣，然後晾乾

皮膚科專科醫生陳厚毅回覆Topick記者時指出，雨水弄濕鞋子後，一旦長時間「罨住」雙腳，更有機會誘發「香港腳」。

鞋子濕水時已滋生細菌，若長期處於潮濕狀態，容易感染細菌或真菌。一般而言，鞋子清洗過才弄乾，細菌或真菌的數量也會大幅減少。若再曬乾鞋子，則有殺菌的功效，另也可以再噴一些消毒用品。但若鞋子已經破損，又不能完全烘乾，則可能要考慮更換一雙鞋子了。

水靴有機會導致濕疹

另外，陳厚毅醫生指家長會為小朋友穿著雨靴或膠鞋，但要注意有部份人會對塑膠敏感，若他們穿著雨靴或膠鞋，有機會引發接觸性皮炎，甚至導致濕疹出現。濕疹發作時，雙腳通常會出現紅疹，患者會感到皮膚痕癢。

通常腳部出現濕疹，有機會是穿著新雨鞋或新膠鞋所致。

陳厚毅醫生亦建議以下實用乾鞋法:

1. 定期曬雨靴

雨靴雖然防水，但其透氣力較弱。建議定時把雨靴放在陽光下曬，保持乾爽，避免增加細菌及真菌機會。

2. 擺放後備鞋子

預備一隻後備的鞋子，放在公司，以便替換，避免雙腳在長期處於潮濕的情況下。另他建議：「女士前往公司途中可穿著低跟鞋，回到公司才換回自己喜歡的高跟鞋。這樣，雙腳不用處於一個如此辛苦的狀態。」

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責任編輯：王明芳