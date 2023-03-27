【補腎養生】腎氣好有助男士保持旺盛精力 每天1杯杜仲茶養腎補生

▲ 《愛回家》劇照。

男女大不同，中醫認為女士以肝為先天，而男士則以腎為先天。

男性的生長周期，與腎氣息息相關。《黃帝內經》指出：「丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更；二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢寫，陰陽和，故能有子；三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極；四八，筋骨隆盛，肌肉滿壯；五八，腎氣衰，髮墮齒槁；六八，陽氣衰竭於上，面焦，髮鬢頒白；七八，肝氣衰，筋不能動，天癸竭，精少腎臟衰，形體皆極；八八，則齒髮去。」

男士以腎為先天，以精為本，腎主藏精，負責生長、發育、生殖等功能。加上男人一般好動活動量高，若過度消耗，便容易傷及腎氣，影響發育和生殖，甚至引發高血壓、心臟問題等。補腎不等於壯陽，只是陽氣升發起源於腎，腎氣好有助男士身體強壯，保持旺盛精力。

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男士簡易養腎，只需每天一杯杜仲茶。一般中藥店也能輕易買到杜仲片，把15克杜仲片沖洗乾淨，放保溫杯加熱水焗20分鐘即可飲用。

杜仲片是杜仲樹的樹皮，味甘，性溫，歸肝、腎經，有補肝腎、強筋骨、降血壓、活血通絡之效。女士飲用可以延緩衰老，還有安胎作用，男士飲用則能保腎壯陽。

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全文刊於《晴報》，原題為男士簡易養腎