【東張西望】13歲女疑遭男同學非禮以死相逼拒返學　專家：校方處理不當

▲ 《東張西望》繼續跟進事件。

TVB節目《東張西望》繼續跟進13歲女童疑被男同學非禮事件，昨日（26日）播出下集，據女童父母所指，女童有自殘傾向，曾用膠刀鎅手，以死相逼拒返學，《東張》主持人吳幸美訪問了涉事中學的校長、陸偉雄律師及臨床心理學家梁重皿博士，其中律師及臨床心理學家直指校方處理手法不當。

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《東張》訪問受害女童的家長潘生、潘太，潘生曾經試探女兒返學的意願，不過女童的就反應極大:「爸爸，你係咪逼我自殺？你想送我去死啊？」潘太表示當時校長曾致電問她受害女童何時回校上課，潘太反問校長：「如果返學係咪你簽名負責？」校長說：「返學梗係安全啦！」雖然潘太多次要求校長簽名作實，不過校長最後沒有回應。潘先生則引述校方指：「佢哋話如果呢單案未起訴、未審到佢，呢個學生都要返學。」不過校方卻完全沒有任何安撫受害女童的措施，潘太怒指：「完全當冇發生過事。」

成績大倒退

受害女童一向在校內成績中上，操行有B+，但事件發生後，成績大倒退，情緒亦變得相當不穩，潘太指：「佢晚晚都發噩夢，凌晨1、2點彈醒，佢話『媽咪，有條嘢喺我後面！我好驚啊！』佢要拖我隻手先敢瞓，又唔敢出街，如果有人送貨、敲門，佢就即刻入房，用張被冚實自己。」受害女童更嘗試以膠刀𠝹手，傷害自己。受害女童讀小學時已被發現有讀書障礙、適應障礙，昔日並不需要食藥，但近日已經要接受藥物治療。

▲ 事件發生後，女童成績大倒退。

校方:網課係繼續

《東張》主持吳幸美找來涉事中學副校長黎佩詩接受電話訪問說：「我哋做嘢都有機制，夾咗係因為私隱問題，我只可以答你網課係繼續。」主持吳幸美追問校方有否支援學生，副校長則避談說：「件事交咗畀警方調查，學校現階段唔方便發表意見。已經啟動咗危機處理小組，有社交同教育心理學家為同學、家長作出支援同跟進。」不過潘生潘太並不認同：「冇人理，完全睇唔到邊個幫到手，搵學校社工都冇用，打電話落嚟係咁叫佢返學叫關心？」

▲ 吳幸美電話訪問涉事學校副校長。

而警方則回覆《東張》表示，已拘捕一名13歲男童，涉嫌非禮，目前男童獲准保釋候查，並須到警署報到。

臨床心理學家梁重皿博士認為校方處理手法並不恰當：

需要確保當事人嘅人身安全，唔單止要遠離施暴者，同時需要提供一個安全環境，讓當事人有勇氣講返件事出嚟。件事對當事人帶來好大創傷，如果喺日常生活經常見到施暴者，好容易勾起回憶，當時相關嘅情緒。

至於女童不想轉校，梁重皿博士亦認同轉校反而會有壞影響：「要讓當事人明白，個錯唔喺佢身上。如果要求受害人離開原本的居所、學校，都有機會變成對受害人嘅指責，將壞結果歸咎於受害人。」

《東張》訪問陸偉雄律師，陸大狀直指非禮事件嚴重，認為從法律角度看，校方處理手法亦並不理想：「呢次唔係好普通嘅觸碰，讓呢兩個人（受害者、疑犯）同場，會令歷史重演，可能非禮事件再發生。」

而潘生亦都因為照顧女兒而導致開工不足，他無奈地表示:「本來開朗的女兒因事件變到鬱鬱寡歡我都不知道日後我女兒那條路，和生活會如何。」

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責任編輯：王明芳