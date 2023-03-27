【娛圈孝順女】黎姿照顧家庭獲讚「女超人」　三代同堂：家人相聚永遠是最溫暖

▲ 黎姿享受與家人相聚。

51歲的黎姿（現名馬黎珈而，Gigi）於08年息影嫁人，接手胞分的醫學美容生意，成為醫美集團CEO。

出名孝順的黎姿縱然工作繁忙，也要抽空陪伴家人，於家庭和工作上取平衡。在剛過去的週末，孝順女Gigi就帶同父母、胞弟和女兒到公園耍樂。

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黎母精力充沛射籃球

昨晚（3月26日）黎姿於社交平台分享數張與家人合照，另外還上載了媽媽與孫女玩籃球機的短片，只見黎媽媽「射籃」沒難度，另外Gigi亦有玩籃球機。

當中黎姿寫道：「這個週末度過了愉快的family day。沒什麼特別行程，只是吃吃東西、行下公園、影下相已經很開心，仲會一齊玩細個會玩的遊戲，媽咪仲要同我玩埋一份，一家人相聚的時光永遠是最珍貴最溫暖的。」

網民們也紛紛留言說他們一家很幸福，當中包括「家人都被你照顧得很好，很幸福」、「你哋一家很幸福，陪伴好重要！」、「我係佢濟記同學仔(現在係同學佬) - 超人」和「Gigi媽咪很厲害害進籃球，她玩得很開心。」另外蘭茜留言說：「珍惜當下」

另外51歲的黎姿零濾鏡下沒太多細紋，保養得不錯，難怪網民讚：「歲月沒有在你臉上留下痕跡。」

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家道中落輟學養家

黎姿生於演藝世家，惟早年爺爺嫲嫲去世後，家境變差，一家人由大屋搬細屋，靠黎媽媽駕駛小貨車賺錢養家。加上父親小時候曾患腦膜炎，以致聽力不好，有時還需住院。

為了支付父親昂貴的醫藥費、賺錢養家以及供弟弟上學，黎姿中三還未畢業便已經出道拍戲。

▲ 黎姿被封為「最美CEO」。（取自instagram）

孝順女甘為家人犧牲

早前黎姿接受內地訪談節目《魯豫有約一日行》訪問，首揭15年前息影的原因，黎姿的弟弟於2007年發生車禍險成植物人，她當年退出娛樂圈是為照顧弟弟之外，亦希望打理其生意，讓他有動力活下去。

她說：「他留下來的生意，要不要把它關掉，或者是繼續他的心血，對我來說，對他來說，對我家庭是一個關口。後來我弟弟終於醒了，但是他不能說話，不能行動，好像一個植物人一樣，但他是有感覺的，我希望他在康復的當中，有一個目標，我延續他的心血。」

甘願為家人放棄事業，問到黎姿「可有想過自己的人生？」黎姿坦言：「沒有。」

她續說：「我覺得我的人生是匆匆忙忙的，就是從頭到尾都沒有停過的，然後沒有想過我自己應該怎麼樣，我唯一是想過我自己，我有一個希望就是當一個母親、一個妻子，我很喜歡小孩子而已，其他沒有選擇。」

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14歲就輟學拍戲養家，之後又替弟弟打理生意，黎姿完全不覺是犧牲。她說：「我覺得沒有甚麼大不了的事情，不是那麼偉大的事情，因為家人就是家人，家人就是要擁抱在一起的，我覺得沒有甚麼付出犧牲，沒有這個感覺。」

黎姿承認有時候會很累，但在照顧他們的過程中，令她也很享受，她說：「因為家人在我身邊是很重要，可能由細至大，都習慣了吧。你問我有沒有想過自己的事情，可能我的事情我就是保衛家庭的人。」

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