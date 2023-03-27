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【體壇囍事】伍家朗小登科筵開26席　羽毛球一哥計劃生B組幸福家庭【多圖】

娛樂 12:45 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

恭喜港隊羽毛球一哥伍家朗（Angus）昨天（26日）小登科！

體壇有囍！港隊羽毛球一哥伍家朗（Angus）昨天（26日）小登科，迎娶拍拖8年的女友Charlotte，可喜可賀！

前年年尾在8號風球下求婚的伍家朗與Charlotte「打風都打唔甩」，二人一同步入人生另一階段，伍家朗曾表示婚後繼續專注於體育界發展，而婚後亦希望與太太生B組織幸福之家。

【世界冠軍】德國羽毛球賽封王　伍家朗fb：沒一種成功來得容易

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筵開26席

伍家朗和Charlotte先按照傳統舉行中式儀式，二人換上馬褂和裙褂進行玩新郎、接新娘、出門、入門等儀式。

二人亦於香港瑰麗酒店筵開26席宴客，新娘和新郎分別換上純白色婚紗和禮服示人，郎才女貌！

【體壇喜訊】伍家朗宣布婚訊　8號風球下求婚：真係嚇到一額汗

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8號風球下求婚

伍家朗之前曾於IG透露在2021年10月10日向當時拍拖6年半的Charlotte求婚，他謂：

一齊左（咗）6年半終於都嚟到哩一日，今次可以話係最成功既surprise。竟然可以呃住你呃到儀式前一刻先開估，更加估唔到係我讀台詞讀到1999你都忍唔住喊左🤣

由於求婚前夕掛上了8號風球，他表示：

8號風球之下staycation求婚真係嚇到一額汗，一早plan定既（嘅）野（嘢）差啲因為個颱風而被破壞晒，好彩有女朋友既（嘅）老死由頭到尾都咁上心，落心落力幫我策劃同籌備」

最新影片推介：蘭茜專訪

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計劃生B

最終伍家朗和Charlotte順利完婚，伍家朗將於婚後繼續在擅長的羽毛球界別發展，同時亦希望與太太生B過幸福快樂的生活。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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