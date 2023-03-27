【飯氣攻心】一食飽就想睡覺　專家揭全因這類食物致腦部缺氧

▲ 一食吃飽就想訓，專家揭全因這類食物導致腦部缺氧。

不少人食飽飯後會「飯氣攻心」，導致注意力不集中，這種現象被稱為「食物性昏迷現象（Food Comas）」。有專家指出，該現象一般與進食大量高碳水化合物、高脂肪和高糖分的食物有關，「使得大量的血液流向腸道和胃部，導致腦部缺氧。」

台大營養教育與傳播講師洪泰雄近日於Facebook個人專頁「洪泰雄營養教育」分享，食物性昏迷現象（Food Comas）是指在進食後感到昏昏欲睡或精神不集中的現象。「我在多所大學教授營養課程，常有學生上課昏睡情形，這種現象通常發生在進食大量高碳水化合物、高脂肪和高糖分的食物之後。」

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他表示，出現這種現象的原因是「因為進食過量會導致胃部和腸道過度擴張，增加了血液循環到腸道的需求，使得大量的血液流向腸道和胃部，導致腦部缺氧。同時，食物消化和代謝過程中也會釋放出大量的荷爾蒙和化學物質，這些化學物質可以影響大腦神經傳導物質的平衡，進一步加劇昏睡感。」對此，洪泰雄專家建議大家在進食時，盡量避免過度攝取高糖分和高脂肪的食物，選擇均衡飲食，可以減少食物性昏迷的發生。

此外，攝取過多的蛋白質也可能會導致類似食物性昏迷的症狀，如昏睡的感覺、精神不集中等。這是因為攝入過多的蛋白質需要胃腸道消化和吸收，過多的蛋白質可能會加重腸胃負擔，導致血液流向腸道，血液供應到腦部減少，進而導致昏睡感等症狀。

但他又提到，具體的蛋白質攝取量是因人而異，會受到多種因素影響，如年齡、性別、體重、身體活動水平、健康狀況等，需要適當攝取蛋白質來維持身體健康。一般來說，成年人每天攝取的蛋白質應該在體重的0.8至1.2克/千克之間，例如體重為70公斤的成年人，每天的蛋白質攝取量應為56至84克之間。但對於身體特殊情況的人士，如運動員、懷孕婦女、哺乳期婦女等，則可能需要攝取更多的蛋白質。

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責任編輯：羅嘉欣