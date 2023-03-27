【日星隕落】日本寫真女星突驟逝終年26歲　經紀公司證實：難以接受

年輕日本寫真女星片瀨美月於本月21日突然驚爆逝世，終年只有26歲，而且死訊已經得到其經紀公司證實。對於偶像突如其來的噩耗，不少粉絲均大感難以置信。但根據家屬的意願，其葬禮並不打算開放公眾憑弔，由公司所發出的訃聞又指謝謝一直以來照顧片瀨美月的相關人士，由衷地哀悼，也謝謝給予支持的粉絲。

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根據日本傳媒報導，片瀨美月經紀公司昨日（26日)出訃聞證實，片瀨美月於21日過世，當下收到消息時，「還是處於一種無法接受現實的狀態。」

經紀公司指出，死者家屬商量後決定，守靈和葬禮不對外開放，只由至親參與，希望外界給予空間，並感謝大家對片瀨美月的喜愛。

事實上，片瀨美月逝世前是完全沒有先兆可言，由她的社交平台可見，她21日曾發布貼文，慶祝WBC棒球經典賽日本隊打進決賽，豈料同日卻突然逝世，這篇貼文亦成為她人生中的最後一篇文。據了解，片瀨美月自2014年出道，在寫真偶像界已有9年年資，事業正穩步上揚，豈料如今卻發生噩耗，令經紀公司、粉絲都感到難以相信。

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責任編輯：羅嘉欣