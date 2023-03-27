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【女法醫JD】蔡卓妍與台灣男神合作張孝全　阿Sa阿嬌相隔逾10年齊演劇

娛樂 12:12 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《女法醫JD》

由蔡卓妍（阿Sa）、張孝全、鍾欣潼（阿嬌）、關智斌領銜主演的劇集《女法醫JD》，今晚（3月27日）起在翡翠台播出。

除4位主演，《女法醫JD》其他演員包括鮑起靜、陶大宇、羅家英、郭鋒、陳國邦、黃德斌及麥長青等實力派演員。

阿Sa與阿嬌同框演出

《女法醫JD》故事講述患有高敏症（Highly Sensitive Person｜簡稱HSP）的女法醫JD，致力於死因解碼研究所（Hidden Death Message in｜簡稱HDMI）為不同案件拆解謎團，並一直未能放下20年前法醫父親宋立宏（陶大宇飾）被控殺妻後潛逃一事，直至遇到探員劉志明（張孝全飾）重燃翻案希望，此時神秘女子林小美（鍾欣潼飾）現身，並盜用JD未改名前的身份……

已超過10年沒在同一劇集同框的阿Sa與阿嬌，此次合作相當精彩，皆因二人將會瘋狂VS，以音樂老師身份出場的小美，實則是神秘組織CCS成員，對JD過去瞭若指掌的她，冒認JD一直隱藏的真實身份「宋安妍」，搏取劉志明關注，擺明車馬要與阿Sa一爭長短。

演技考牌作

觀乎官方發布劇照，阿嬌劇中表情層次多變，以音樂老師身份現身時甚有文青Feel，但鏡頭一轉即露出兇狠眼神。

至於演患有高敏症JD的阿Sa，由於劇中角色對周遭環境包括光線及聲音均十分敏感，阿Sa除戴黑超及耳機演出，並不時要呈現緊張狀態，絕對是演技考牌之作。

開拍前做足功課

《女法醫JD》另一特色，是利用本身的敏銳感官觸覺協助查案，例如會穿起死者生前裝束重回案發現場，代入死者角度思考；還會叫劉志明於查案期間對她動粗，以模擬死者死亡情況尋找線索，單看劇照已十分引人入勝。

阿Sa之前為劇集受訪時，就坦言恨演專業人士：「開拍前我搜尋了很多資料，還找來一個醫生及一個法醫幫忙。我很想演一個女法醫，這次真的願望成真。」

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【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

撰文 : TOPick柴犬出動

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