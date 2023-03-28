【小學插班】直資港大同學會小學小二至小五插班　4月接受申請設親子面試

▲ 港大同學會小學將於4月接受小二至小五插班申請。（經濟日報資料圖片）

直資小學港大同學會小學（簡稱港同）採用活動教學，功課量也相對於傳統學校少，因此近年越來越受家長歡迎。港同將於4月24日起接受小二至小五插班申請，有興趣的家長可以及早準備。

根據港同學校網頁資料，校方將於4月24日早上9時至4月28日下午5時接受小二至小五插班申請，學校會因應學位空缺數目、申請人操行及學業成績進行遴選，邀請合適的申請人參加入學考試。

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所需文件包括：

填妥網上入學報名表

學生證件相片

學生香港出生證明書/香港身份證副本

學生現就讀小學2022至23年度成績表副本

報名費$50，以PayPal繳交

學校會在5月16日公布入學考試名單，家長可在學校網頁的報名系統查閱申請人遴選結果，如獲送參加入學試，系統會顯示申請人的「入學筆試通知信」。筆試將於6月2日下午舉行，校方會在6月12日公布面試名單，家長同樣可在報名系統中查看結果。

面試將於6月19或20日舉行，面試分為兩部分，包括申請人及家長與校長或副校長會面，另設普通話及英語口試，插班生錄取名單將於6月26日公布。