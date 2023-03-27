【旅遊2023】台灣派$5000台幣消費券　一文睇清自由行+跟團旅客領取詳情

▲ 台灣公布發放消費金方案，大家去台灣旅遊可以玩得更盡興。

自2月20日起，台灣開放港澳居民來台自由行後，不少人都去決定快閃台灣大玩特玩。最近，台灣交通部公布了多項派錢方案，其中，包括向前往台灣自由行旅客派發新台幣$5000消費金，而旅行社帶團前往的每團體旅客，則獲得新台幣$10,000元至$20,000元消費金，大家就可盡情食買玩!

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▲ 台北101大樓。(圖片來源: trip.com網頁)

最快15/4可取 資助消費

台灣交通部表示，發放「台灣消費金」旨在刺激台灣觀光業，促進經濟復甦及鼓勵旅客在當地消費。新台幣$5000元消費金可用於旅遊、餐飲、購物、文化等活動，而旅行社的團體旅客，可獲得新台幣1萬元至2萬元的台灣消費金，並會在未來進一步公布申請和使用台灣消費金細節。

▲ 台北美食。(圖片來源: www.travel.taipei網頁)

於3月16日，台中市政府副市長黃國榮更召開臨時市政會議，審查方案並宣布追加「消費金喜送」預算至3.5億元新台幣。相信消息一出，將吸引大批旅客前往台灣消費。

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消費金領取方法

台灣交通部提出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，擬向各國到訪台灣的自由行旅客派發新台幣$5,000消費券。台灣交通部觀光局副局長林信任表示，正擬定有關條款，計劃於4月15日供自由行及團體旅客領取。詳情如下:

自由行旅客

發放對象 各國旅客（包括港澳門旅客） 金額 $5,000新台幣（約HK$1,290） 補助數量 50萬份 使用範圍 有意定於電子票證/住宿費用/交通住宿 發放形式 或以悠遊卡、一卡通方式等，需待確認

旅行團

旅行團人數8人或以上 每團1萬元（約HK$2,585） 旅行團人數15人或以上 每團2萬元（約HK$5,170）

除此之外，台灣交通部更指，為配合開關條例及加快觀光產業復甦，將資助台灣酒店業以維持穩定服務。計劃向僱主房務、清潔人員加薪，僱主將獲每人每月新台幣$5,000資助。

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責任編緝：張懿慧