【和解在後】COLLAR蘇雅琳受盡劇組寵愛　趙善恆大讚Ivy So處女作表現出色

▲ 趙善恆大讚蘇雅琳在《和解在後》表現出色兼勤力。

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）處女劇《和解在後》由今晚（3月27日）晚起播出。《和解在後》劇集講述一眾調解員在處理不同案件背後的因果同時，各人從中面臨抉擇和成長的故事。



首次拍劇的蘇雅琳大讚劇組台前幕後都十分溫柔善良，開玩笑指這裡宛如「養豬場」：「比如我去美術部、機燈組、梳化服，佢地都會係咁餵我食嘢，不斷供養我。咁樣每日一啖，就唔小心養肥咗。監製有講笑話我中間有段時間肥到唔連戲。」

▲ 《和解在後》

恆仔大讚Ivy

Ivy更笑指，因為常被趙善恆（恆仔）取笑對零食毫無抵抗力，所以拍攝期間每日都有固定的禁食時間和頻密做運動，以保持狀態。



恆仔對首次拍劇的Ivy表現讚不絕口：「由第一日好緊張去到宜家好從容去處理拍攝，佢嘅進步係十分驚人。同埋睇得出佢非常勤力，做咗好多功課，每一頁劇本都寫咗好多Notes，所以由一開始已經可以將角色拿掐得好好。」

▲ 《和解在後》

在旁聞言的Ivy即謙虛指不敢當，坦言自己表現仍有進步空間。

而今次在劇中驚喜現身的尹光笑言除拍劇外，有機會的話亦想和恆仔在音樂上合作：「導演肯同我拍檔一齊Rap下，係我光榮。最好搵我一齊Jam下歌。」

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