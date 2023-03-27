報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】Nata全效修復植萃精華30ml (價值$578)

試用專員:Siu Man Han

Nata全效修復植萃精華，質地水感細緻乳霜易推開快速滲透吸收，而且淡淡清香非常舒適，可有效舒緩轉季皮膚變化既崩緊和不適，同時強化角質水網提升肌膚抵禦力，對熟齡肌抗老需求提供多元化保養，用一星期後對於嘴角、法令紋和眼部細紋的修護有非常好的效果！

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試用專員:CHEUNG Ho Lai

剛收到產品立即試用，早晚潔面後Nata Botanical Soothing Serum按幾下份量，先聞到清香似青瓜味道，塗上全面，感覺很清爽，亦很吸收，用了兩次，我屬於敏感性皮膚都沒有敏感，也不油膩，面部感覺清爽得嚟又保濕水潤，也有光澤，產品成份很溫和，大多是草本成份，亦不含酒精，不刺激皮膚，水油很平衡，防敏感，保濕，值得推介給敏感皮膚的人使用。

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試用專員:Lillian Cheung

本人之皮膚屬混合性皮膚, 面部較乾,而額頭部分則較油. 多謝Topick介紹, 本人在使用Nata全效修復植萃精華約二星期後,面部皮膚有明顯改善. 本人早晚在洗面後均有使用, Nata精華質地潤滑, 塗上面後被皮膚快速吸收. 使用前本人之額頭經常出油, 但在使用Nata精華後, 額頭明顯減少出油.面部乾燥情況也得到改善. 此外,面部細紋亦有減淡跡象. 本人相信持續使用,定能改善皮膚,修復缺水及幫助控油,謝謝推介!

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試用專員:Wong Ka Lee

收到 @topick_hket 嘅試用

Nata全效修復植萃精華30ml

第一眼望到簡潔嘅設計 甘佢嘅產品 應該運用左好多錢😏效果會好好啦

講小小資料；

產品100%瑞士製造 無添加主義：

✅不含有害成分、不經動物試驗

✅拒絕使用有害或不安全成分

✅全部產品經皮膚科測試實證

全效修復植萃精華為乾燥肌膚深層保濕，有助抑制炎症、改善肌膚均勻性並鎮靜敏感和受刺激皮膚。能清除自由基和保護真皮層細胞，有效舒緩修復乾燥缺水，與敏感泛紅的脆弱肌膚。

而我用完之後覺得 好岩春夏試用

質地偏流質 易於推開同吸收

早排又凍又熱 好易令到皮膚敏感或紅腫

用左呢款Nata全效修復植萃精華 完全無呢個問題之外 覺得皮膚滑左好多 🤣

我相信係深層保濕後令到皮膚滑再之外亦同時令到膚色均勻左 甘我就唔洗 日日用好多層唔同功效嘅護膚品啦

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試用專員:Siu Sin Yee

我本身面部啲皮膚都好差㗎，成日都容易敏感無緣無故會紅腫—片，原因係搽咗唔適合皮膚嘅精華素，擦咗唔適合嘅精華素會好痕癢，要幾天先可以痊癒㗎。但我自從試用左Nata 精華素之後, 我完全無敏感的感覺，用後無紅同無痕癢，皮膚完全吸收晒，早晚擦少許，皮膚明顯比以前有改善、幼滑咗、細紋少咗，而且一點也不油膩，產品係清爽嗰隻，亦沒有添加劑，純天然成份 。之後化妝更容易上妝，朋友都話粧容順貼左，沒有脫粉。我會持續使用，令皮膚更加細緻幼滑，仲會推薦比我啲閨密添。

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試用專員: Chow Miu Yan

剛剛從歐洲回來，皮膚十分乾燥出暗瘡，有點痕癢的還會容易泛紅，用了Nata全效修復植萃精華一段時間，早晚潔面後爽膚水後用Nata全效修復植萃精華，感覺皮膚保濕提升，沒那麼敏感緊繃，更柔軟。質地柔細不刺激，清爽卻夠保濕，不怕長痘痘。幫我抑制炎症、改善肌膚均勻性並鎮靜敏感和受刺激皮膚。減少暗瘡再滋生，還我白滑肌，心情都靚番。

加上暗瘡肌經常深層清潔facial，做完就會好乾，用番Nata全效修復植萃精華取材自大自然， 蘊含來自海拔3228米高峰瑞士冰川水，為乾燥肌膚深層保濕。Nata全效修復植萃精華真是我的護膚小幫手

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試用專員: Siu Ming wai

我試用左Nata全效修復植萃精華，我覺得幾唔錯！

本身我係混合性偏乾皮膚，T位出油，面豬登較乾，

而且我係有些敏感，特別係轉天氣，紅痕粒粒會嚴重啲，

我用左個幾星期，覺得面部冇咁乾，我係臨訓前用少少，第二朝摸到係有d彈彈地，

面望落滑dd, 佢保濕力唔錯，我冇咁乾，至少唔洗再甩皮，

我媽見到都話我望落好似光左少少，冇之前咁暗淡，

佢都想試下😀 而且不含有害成份，我敏感肌都用到，冇不良反應，

我覺得真係幾好👍🏻 如果用一個月既效果應該會更好！

我用完應該再回購，不過價錢便少少會再吸引d!

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試用專員: Clarechan

Nata選用了有機大麻籽油及其他有機天然物質來製造，對皮膚有一定的幫助 ，肌膚缺水而得到豐富的滋潤及其特質不會刺激肌膚， 他亦有著抗炎，抗氧化，鎮痛和鎮靜的特性，有緩減皮膚發炎，乾燥及自由基帶來的侵害。每日早晚使用它，肌膚得到充分的保護及滋養， 用上一個星期都已經有很大明顯的改善，非常實用，亦因為它集多功能於一身， 是一個值得推介的護膚產品，超正。

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試用專員: Wai Sum

一連七日，我使用了Nata全效修復植萃精華，效果顯注。三月天氣變化大，每日返工工時又長，我的皮膚有時較乾燥，加上易敏感，面頰兩邊經常泛紅脫皮。我用了Nata全效修復植萃精華一星期後，皮膚不再脫皮。

Nata全效修復植萃精華細細支，只有30ml，但以它的滋潤保濕的程度，每日早晚搽兩次就夠！我估計購買一支Nata全效修復植萃精華，我就可以用到三個月。每日早晚各用一滴。我用夠三個月，成本除開每日用兩滴都係不會超過十蚊。以成本效益來說，我覺得很化算。

不過，用家要留意，每一次使用的時候，不應使用太多塗在面上，以免出現「油光滿面」的情況。每次使用的時候，用家只要將上薄薄的一層Nata全效修復植萃精華搽在面上就夠了。搽上面部的時候，感覺冰冰涼涼，好舒服！

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試用專員: Leung kin ching

TOPick 好物試用分享:Nata全效修復植萃精華

本人試用完Nata全效修復植萃精華,使我一向乾燥缺水的皮膚變得有光滑及有彈性,皮膚緊緻度提升,加速肌膚活化, 回復透亮光澤,晶瑩剔透,並且改善敏感泛紅的脆弱肌膚問題, 長效維持肌膚水潤光滑感,真心覺得很正,而且產品100%瑞士製造無添加主義, 不含有害成分, 揉合瑞士尖端的生物科技技術和阿爾卑斯山豐富的天然資源研發出來,使我有信心長期購買使用,並向閨蜜好友推薦。

試用專員: Ho

Nata全效修復植萃精華外型的設計是日係簡約風，沒有多餘的設計及配件，打開瓶蓋擠出精華，顏色呈乳白色，香味自然沒有添加香精，感覺與他的外型一樣天然沒有一點花巧。清潔面部後，特意沒有拍上爽膚水，直接感受他上臉的感覺，精華液容易被推開延展性高，用手指上下點沒有拉絲，表示清爽不黏立，用後皮膚瞬間吸收，臉部比未使用前滑，我等他停留在臉上10分鐘，沒有出現敏感刺痛的情況，之後便完成其餘的保養步驟，連續使用數天，臉上多處，因為天氣乾燥而發紅甩皮的位置，例如鼻翼旁邊眉心，有稍為改善。由於本人是乾性皮膚現正是冬秋季，所以感覺如果Nata全效修復植萃精華再提高保濕成份，或者留在夏天使用，感覺就更加完美。

多謝topick給我這個機會參加好物試用，本人感到十分有興趣，期待下次再有機會可以再試用或試玩試食。

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試用專員: Tsang Mung Ching

我喜歡早晚用nata botanical soothing serum，因為質地細滑，容易推開，保濕力持久，聞落去仲有淡淡的清香，化妝前用佢打底做保濕都唔會有擦膠碎，仲會令個妝更貼服，用咗一段時間，都冇敏感，而且覺得皮膚越嚟越好，好似識得修復皮膚咁，冇咁易乾敏，皮膚好咗好多。

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試用專員: Wu Pui Shan

Nata呢個品牌未聽過個名！但聽見有修復精華！真係想知有咩效果！感覺唔算黐立立！一搽咗落去皮膚表面幾水潤feel！乾紋即時無左！但效果唔維持得太耐！

試過搽有濕疹地方都無敏感幾好！雖然濕疹都重有！但係皮膚無之前咁乾都算係幾好！搽咗半支皮膚有少少改善不過唔算太明顯！但都覺得幾好幾適合夏天潮濕嘅天氣用！氣味方面無香料味！感覺幾好幾天然！

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試用專員: Min-Liang Liao

此產品為瑞士製造，強調有機，不含有害成份，且經過皮膚敏感測試，所以用起來很安心，不怕造成肌膚負擔。此產品質地清爽，但保濕效果很好，最近換季皮膚容易乾燥敏感，用了此精華後，吸收很快，有效達到保濕及護膚效果，同時可以鎮定肌膚，修復肌膚敏感泛紅之處，所以我十分滿意此產品！

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試用專員: Tam Hiu Ying

我最近試用了Nata全效修復植萃精華，是來自瑞士的植萃養膚品牌，主要是針對乾燥肌膚，能夠深層保濕，並有助於抑制炎症、改善肌膚均勻性、鎮靜敏感和受刺激皮膚。

我主要在晚間護膚程序使用，使用前先使用爽膚水。我已經使用了大半個月多，感覺早上睡醒後毛孔有輕微收細，而且感覺皮膚水潤了。

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試用專員:Shirley Li

很喜歡瓶身是以泵泵的設計

容易控制份量

有輕微草本植物的香味

聞落好舒服不刺鼻

泵出來是乳液狀

質地很薄身

好容易推開

吸收得很快

用完之後覺得幫助到由肌膚底層補充水份

面上的痘疤不再痕癢之餘又縮小了

而且令膚色均勻了不少

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試用專員:Lei siu man

近來試用來自瑞士的植萃養膚美學品牌NATA 全效修復植萃精華，是由一群年輕生物科技專家研發。天氣時熱時冷，突然乾燥突然潮濕使皮膚好容易敏感、泛紅。這個精華是瑞士品牌有保證，而且幫我皮膚深層保濕之餘，有助抑制炎症、鎮靜敏感。敏感泛紅的脆弱肌膚得以改善。

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試用專員:Lee Yuen Ling

我的皮膚是乾性及容易敏感, 收到試用產品後, 我每天早上及晚上平洗面後, 使用Nata全效修復植萃精華及嫩肌精華水, 再擦上日霜或晚霜, 我連續使用了20多天。

首先, 這精華水質地輕盈, 當我擦精華水上面部後, 精華水很快便被面部吸收, 擦完之後, 肌膚唔會有笠的感覺, 使用了20多天後, 我的面部肌膚有幾方面的改善, 肌膚敏感泛紅的情況減少, 額頭和鼻頭脫皮的情況也改善了, 膚色變得均匀及有光澤, 所以我覺得Nata全效修復植萃精華及嫩肌精華水成份天然, 有效改善我乾燥肌膚, 令我肌膚變得年青。