【高調放閃】RubberBand英國開騷心穎隨行　泥鯭攬女友甜蜜合照放閃

▲ 泥鯭攬實女友黃心穎影大合照，高調放閃。

黃心穎去年7月認與樂隊RubberBand成員黎萬宏（泥鯭）相戀兼同居，不時拍拖放狗愛得甜蜜。

最近RubberBand在英國舉行巡迴演唱會，黃心穎做「跟得女友」一同隨行，更在社交平台限時動態上載演唱會現場的相片，以行動支持男友。

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大合照放閃

前無綫娛樂台前主播林子博於2021年帶同一對子女移民英國，近日一家三口亦有前往欣賞RubberBand演唱會。與林子博為舊同事的黃心穎，主人家上身全程招呼林子博一家，坐在台下觀眾席又叫又揮手，非常忘我。

之後眾人在後台影大合照時，泥鯭甜蜜攬住黃心穎影相，高調放閃。心穎亦有攬住林子博女兒林詠渝合照留影，看來與林氏一家關係非淺。

黃心穎在個人社交平台分享遊覽倫敦相片，她化身遊客到了Hyde Park（海德公園）散步影靚相。

其實連日來她也有分享旅遊點滴，開騷前男友忙於綵排，她獨自四圍逛街分享過雨中街頭漫步、去Cafe打卡一人餐、影雨後雙彩虹等相片。

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拍拖3年

心穎與泥鯭看似風馬牛不相及，其實早於2016年，心穎在社交網曾經放上一張大合照，泥鯭則於合照後方不起眼處。

心穎當時寫道：「即興九唔搭八組合，想聽嗎？成員包括：泥鯭 Rubberband，On仔 C AllStar，小胡 Yellow，心穎，King C AllStar #一齊jam歌好好玩。」

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「安心事件」不足一年，黃心穎與泥鯭被拍到一同逛寵物用品店及帶狗狗看獸醫，有指二人因狗狗而定情。

2020年已爆出兩人秘撻半年，直到去年7月才認愛，至今相戀約3年，愈愛愈高調，似乎距離「好事」不會離太遠了吧！

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