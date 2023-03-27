【News新聞女王】佘詩曼拍新劇被捕獲讚凍齡　阿佘獨門保養秘方美麗如昔

▲ 阿佘真係靚足咁多年！

佘詩曼（阿佘）現正開拍TVB新劇《News新聞女王》，今次是阿佘的回巢之作，令人大感期待！

早前阿佘與何依婷於尖沙咀拍外景，有網民在尖沙咀偶遇她們，雖然阿佘站在小花何依婷旁邊，但不少網民指阿佘的顏值絕對沒有被比下去，真人又瘦又靚，更指她在途人零濾鏡的鏡頭下，臉上完全沒有半點歲月痕跡。

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阿佘被捕獲美麗依然

隨後，又有網民見到阿佘與譚俊彥拍戲，見二人神情嚴肅，似乎在爭吵，之前譚俊彥透露在劇中做車房佬不修邊幅，更與阿佘有感情線，而阿佘今次亦是首次與對方合作，相信必定能擦出不少新火花！

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做運動保持美好身段

阿佘向來保養得宜，無論身材或樣貌依然Keep得很好，全因她會定時做運動，做sit-up及玩呼拉圈保持纖腰。

近年她更愛上做Gym及高溫瑜伽，操手臂﹑背肌以及蜜桃臀，令身材弗爆。而有「吃貨」之稱的佘沒有特別忍口，更會吃消夜，但她保持少吃多餐的習慣。

▲ 咁嘅身材真令人羨慕。

吃麒麟果抗氧化

加上，她愛吃麒麟果，有「燕窩果」之稱的麒麟果含有多種的營養素如維他命C、磷、鎂、鐵和水溶性纖維等，有研究指出，麒麟果籽比其果肉含有更多的多酚（Polyphenols）和維他命C。

而且，麒麟果亦有豐富的多元不飽和脂肪酸及粗纖維等，可促進腸道蠕動的能力較強，幫助排便。

另外，維他命C可消除傷害我們皮膚細胞的氧自由基，因此多吃麒麟果可美白皮膚和抗氧化，難怪阿佘的皮膚依然白滑。

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