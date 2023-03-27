林明禎再任馮允謙嘉賓火辣伴舞　釗峰被Jay暱稱Snoopy

▲ 林明禎再任嘉賓。

唱作王子馮允謙（JayFung）第二晚紅館舉行《JAYPOP LIVE@COLISEUM 演唱會 2023》，昨晚獲林建岳、蔡一傑、徐㴓喬（Asha）和劉沛蘅（Hillary）、洪卓立、ERROR肥仔、Tim@Dear Jane與太太楊洛婷、應智越（細貓）、ANSONBEAN、Jer@MIRROR等捧場，昨晚表演嘉賓是梁釗峰，二人合唱《我好想你》，全場氣氛急升。

至於表演嘉賓林明禎繼續出場，換上全新紅色貼身裙，大騷美腿身材，她與Jay的貼身舞更把熱度升級，最後二人臉貼臉咀咀時關燈，令觀眾充滿幻想，全場尖叫。

▲ 換上新衫。

釗峰揚言Jay在他我心中很重要，又說；「幾年前佢生日，我模仿佢錄過嘅一段旋律，唱咗句生日快樂嘅訊息畀佢。正常都係覆一句多謝，最多畀埋心心，但佢唔只畀心心，仲錄返條影片畀我，一齊睇。」

台上熒光幕播出Jay將多謝的說話用英文唱出，非常可愛。釗峰問觀眾：「係咪好Sweet？嘩，我好想Check吓當時糖尿指數。其實我都好想知喺Jay心目中釗峰係點？有一次拍節目，佢話：『我每次見到釗峰都好開心、好想笑，佢個樣好似Snoopy。』」身旁的Jay搶著說：「真係好似，好可愛，所以我叫佢『Snoopy』！」釗峰無奈地說：「喺Jay心目中我係一隻可愛小狗！」全場爆笑。

▲ 釗峰合唱。

Jay強調：「唔係可愛小狗，係Snoopy，地位係好高架！」其實Jay是Snoopy迷，釗峰送他Snoopy擺設，對他說：「你放喺枱頭，代表我。」Jay攬住釗峰肩膀說：「雖然佢好可愛，但真嘅Snoopy喺我身邊！」他離場前對觀眾說：「大家都要錫釗峰，I love him. 」全場起哄。釗峰再獨唱新歌《至少還有你取暖》。

演出後，釗峰接受訪問，坦言感到好安慰，說：「佢好叻仔，好識控場（控制現場氣氛），手臂好粗，開騷前見面佢話做GYM好辛苦，做極都無線條，但我見到好勁喎！當我聽到觀眾尖叫聲，我覺得好安慰，佢嘅努力得到肯定。佢最擔心自己講說話嘅部份，但我覺得幾可愛，呢個先係真正嘅佢。」

他強調Jay待人真誠，值得被更多人愛錫。問到他送Jay公仔，想他放在哪兒？他笑說：「放喺屋企，唔好放喺迷你倉囉！」還有一場演出，釗峰對Jay說：「你畀心機唱埋尾場，我要去幫你照顧『全民造星』囝囝，加油！」

昨晚Jay台上兩度灑淚，當他唱《Days, They've Gone Too Soon》時，表示感激父母支持他追夢，說：「Daddy媽咪，我今日夢想成真，我企喺呢度⋯⋯聽唔聽到？（全場掌聲和歡呼聲）雖然我不是做醫生或者好叻，但我真係好鍾意音樂，多謝你哋畀機會追我嘅夢想。」

他邊說邊抹眼淚，除了唱歌還吹奏一段口琴。另外唱《Keep on fight on》時表示這歌是他在谷底時，歌詞給他很大安慰，唱到一半就忍不住喊，觀眾拍掌鼓勵。