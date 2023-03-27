【潮物速報】Benefit戶外快閃限定店 3大打卡位+最新毛孔護理系列【內附地址】

▲ 粉紅色的Benefit PORE WASH便利商店，放置了不同糖果及零食，更有獨家限定的PORE CARE汽水機登場。(圖片由產品提供)

國際美妝品牌Benefit Cosmetics為了慶祝最新的the POREfessional PORE CARE毛孔護理系列面世，在K11 MUSEA的6樓戶外位置，以洗車站為設計靈感，帶來「Benefit PORE WASH毛孔美容站」期間限定店。

限定店打卡位

限定店請來著名人氣壁畫藝術家Leon Lollipop，為店外牆上手繪壁畫，充滿美國街頭藝術味道，正是打卡好地方。至於限定店則劃分為兩個區域，先有夢幻紫色超巨型波波池，呼應品牌的Deep Retreat紫色泥膜，附近的毛孔體驗區可讓客人找出自己的毛孔問題，兼且試用全新系列產品。

再來就是粉紅色的Benefit PORE WASH便利商店，內裡布置了不同糖果及零食，更有獨家限定的PORE CARE汽水機登場，客人可以自選顏色及味道，自製PORE WASH蘇打汽水，再拿著蘇打汽水到站外設的「毛孔加油機」裝置拍照留念。

毛孔護理系列

全新推出的the POREfessional PORE CARE毛孔護理系列，專門針對3大最常見並最惱人的毛孔專屬問題，包括毛孔阻塞﹑毛孔粗大以及毛孔膚感不均。6款高效能產品由卸妝潔面﹑緊緻爽膚﹑清潔面膜到保濕面霜都一應俱全。可根據自身的毛孔問題去自設步驟使用，如由卸妝潔面開始，順著護膚日常步驟使用，或是只用卸妝及面膜，又或是由潔面後直接跳到面霜，甚至乎只用面膜跟爽膚。整個系列都經臨床證明及皮膚科醫生測試，配方溫和貼近肌膚pH值，適用於所有肌膚類型使用。

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Benefit PORE WASH毛孔美容站限定店

地址：K11 MUSEA 6/F Sculpture Park

日期：即日至4月12日

開放時間：11am–9pm

記者︰劉妙賢