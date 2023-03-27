【小學插班】IB狀元搖籃私立保良局蔡繼有學校　2023學年插班即日起接受申請

▲ 保良局蔡繼有學校現正接受插班申請。（經濟日報資料圖片）

私立學校保良局蔡繼有學校，提供中小學一條龍12年雙語教育，教學模式傾向國際化，近年誕生多名IB狀元，吸引不少星二代入讀，胡諾言和陳琪、郭可盈和林文龍的女兒都在該校就讀，學校現正接受二年級至九年級及十一年級插班申請。

根據學校網頁資料，蔡繼有學校於3月27日至4月11日中午12時接受2023/24學年插班申請，包括小學部二年級至五年級及中學部六年級至九年級、十一年級，家長須填妥網上申請表格及提供所需的文件。報名費為$400，不設退款。

所需文件包括：

學生相

學生出生證明文件

過往兩年的成績表（2021至22學年、2022至23學年第一學期）

筆試將於4月15日下午2時舉行，申請者須接受中文及英文筆試，校方會甄選合適的申請人進行面試，面試時間及詳情將會個別通知。

蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。蔡繼有學生成績亮眼，過去出產多名IB狀元，去年亦有4名學生考獲最高分45分，並有9名44分榜眼，11名43分探花。

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責任編輯：林愛娜